Bizim Toptan cirosunu 2,3 milyar TL’ye yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, 2022 yılının ilk üç ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,3 artırarak 2,3 milyar TL’ye yükseltti.

Bizim Toptan’ın müşterilerinin ihtiyacını her kanaldan karşılayabilme kabiliyetiyle yılın ilk çeyreğinde özellikle otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki büyümesi finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı. Bizim Toptan’ın satın alma iş ortaklığı modeli olan Seç Market de 2022’nin ilk üç ayında iş ortaklarının sayısını artırmayı sürdürerek büyümede etkili oldu. Esnafa güç katan iş ortaklığı modeli olan Seç Market’in mağaza sayısı yılın ilk üç ayının sonunda 1864’e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, çok kanallı satış modeli, geniş müşteri yelpazesi, dijitalleşme yatırımlarının sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapısıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de satış gelirlerini, karlılığı ve müşteri sayısını artırdıklarını vurguladı.

Balcı, şunları kaydetti:

"SAP altyapısına geçiş projemiz sayesinde ilerleyen dönemlerde dijital altyapımız daha da güçlenecek ve dijitalleşmeye yönelik projelerimiz artacak. Böylece halihazırda yapay zekâ destekli modellerimizle müşterilerimize sunduğumuz kişiselleştirilmiş kampanyalar gibi avantajları çeşitlendireceğiz. Bu çalışmalarımız özellikle kurumsal müşterilerimize hizmet verdiğimiz EDT tarafındaki büyümemize de katkı sağlıyor. Bununla birlikte Seç Market modelimizle hem iş birliği içinde olduğumuz esnafımıza kazandırıyor hem de aramıza yeni katılan iş ortaklarımızla daha güçlü bir ekosistem oluşturarak gelirlerimizi artırıyoruz. 2022’de dijitalleşme projelerimizi artırmayı ve güçlü performans göstermeyi sürdüreceğiz.”