Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdürdü

Bizim Toptan, 2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2021’in ilk yarısında yapay zekâ teknolojileriyle güçlendirilen satış ve pazarlama hizmetleri, dijital yatırımlar ve çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdüren Bizim Toptan, net satışlarını 3,1 milyar TL’ye yükseltirken, ana kategori büyümesini ise yüzde 32,4 artırdı.

Türkiye’nin 70 ilinde 170’i aşkın mağazasıyla hem bireysel hem ticari müşterilerine hizmet veren Bizim Toptan, dijital platformu “www.bizimtoptan.com.tr” üzerinden de müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verdi.

Bayilik modeliyle yönetilen ve Bizim Toptan’ın ürün tedariki sağladığı Seç Marketler de 2021’in ilk altı ayında büyümesini sürdürdü. Seç Marketler’in mağaza sayısı 2021’in ilk yarısı sonunda bin 561’e ulaştı.

“Yenilikçi projelerle büyümemiz devam edecek”

İlk yarı finansal sonuçları değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak müşterilerimize katma değerli hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı güçlendirdik, yapay zekâ uygulamalarıyla sunduğumuz kişiye özel kampanya ve tekliflerle bu alandaki performansımızı artırdık. Müşteri segmentine özel ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmeti en doğru kanaldan sağlarken, güçlü marka iş birlikleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bizim Toptan olarak yenilikçi projelerle satış kanallarımızı geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.