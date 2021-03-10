Bizim Toptan, satış gelirini 5,4 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan Satış Mağazaları, 2020 yılı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Sonuçlara göre Bizim Toptan, müşteri sayısını 2,2 milyona ulaştırırken, satış gelirlerini 5,4 milyar TL’ye, net kârını da 38,2 milyon TL’ye yükseltti. Geçen yıl özel markalı ürünler kategorisinde 64 yeni ürünü ilk kez piyasaya süren Bizim Toptan, 318 özel markalı olmak üzere yaklaşık 8 bin üründen oluşan portföyü ve 2 bin 500 kişiyi aşan kadrosuyla yurt genelinde hizmetlerine devam etti. Ayrıca, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’yla Borsa İstanbul’un (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan şirket, Endeks’teki 58 şirketten biri oldu.

Kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırılacak

2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Çok-kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla satış gelirlerimizi 5,4 milyar TL’ye, müşteri sayımızı ise 2,2 milyona yükseltmeyi başardık. Dijital satış platformumuzu yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir dijital platform haline getirdik. Bizim Toptan’ı önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; kaynak yönetim sistemimiz (ERP) ve dijital ticaret altyapımıza yaptığımız yeni yatırımlarla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.