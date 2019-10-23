Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

23 Ekim 2019

Bu yıl 17’ncisi gerçekleşen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yönelik pozitif katkıları ekseninde değerlendiriyor. Stevie En İyi İşveren Ödülleri ise en iyi çalışma ortamının yaratılmasını destekleme hedefiyle, dünyanın en çalışan dostu şirketlerini, İnsan Kaynakları profesyonellerini, ekiplerini ve başarılı İK projelerini ödüllendiriyor.

Yılın pazarlama departmanı

Faaliyetleriyle Bizim Toptan Market'in 2018 yılında aktif müşteri sayısını, bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,2 oranında artırarak, 1 milyon 459 bin müşteriye yükselten ve şirketin sürdürülebilir büyüme hedefini gerçekleştiren pazarlama departmanı, Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından “Yılın Pazarlama Departmanı” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

"OnCampus” uygulamasına ödül

Bizim Toptan Market’in dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, uzaktan öğrenim platformu olarak hayata geçirilen, şirket çalışanlarının hem konusunda uzman eğitmenlerden hem de çalışma arkadaşlarından bilgi alıp kendisini geliştirmesini amaçlayan “OnCampus” adlı sosyal iletişim aracı, “Eğitim Alanında En İyi Mobil Site ve Uygulama” kategorisinde altın ödül kazandı.

Oyunlaştırma özelliğiyle benzer eğitim uygulamaları arasında önce çıkan ve Bizim Toptan çalışanları tarafından en çok kullanılan uygulama olan OnCampus, aynı zamanda Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde “İşgücü Gelişimi ve Öğrenimde Başarı” kategorisinde de yarıştı ve finale kalan 9 uluslararası şirket arasından seçilerek, bronz ödül kazandı.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, Bizim Toptan’ın “Bizim Toptan F2F Big Gain” projesi, “Diğer Sanayi Kolları Alanında Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi” kategorisinde gümüş ödül kazanırken; “Proton: Proaktif Otonom Müşteri Yönetimi” çalışması, “Perakende Alanında Yılın Pazarlama Kampanyası” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. “Büyük Ölçekli Perakende Sektöründe Yılın Şirketi” kategorisinde ise Bizim Toptan MOVERS bronz ödül aldı.