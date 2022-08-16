'Bizim Toptan'ın ilk yarı cirosu 5,5 milyar liraya ulaştı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan'ın 2022 yılının ilk altı ayında cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5,5 milyar lira oldu, net karı ise 2022'nin ilk altı ayında 63 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirket toplam mağaza sayısını Haziran sonu itibarıyla 175'e ulaştırdı.

Dijitalleşmeye ağırlık veren Bizim Toptan'da yapay zeka destekli modellemeyle müşterilere kişiselleştirilmiş ürün ve kampanya teklifleri sunularak müşteri memnuniyetine ve iş verimliliğine katkı sağlandı. Seç Market'in Türkiye genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı.

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 6 ayında güçlü performansımızı devam ettirdik. Yeni mağaza açılışlarımız ve dijital altyapı yatırımlarımızla 2022 yılının ilk yarısında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırdık. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz dijital altyapı çalışmalarımız ve yapay zeka destekli uygulamalarımız büyümemize olumlu katkı sağladı. Hem dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızı hem de yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden devam ettirerek başarılı performansımızı sürdüreceğiz."