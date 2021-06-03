bizz@kampüs'te 1.556 takım Ülker Hanımeller için yarıştı

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen bizz@kampüs yarışmanın ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversitelerin 3'üncü, 4'üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin Ülker markaları için geliştirdiği yenilikçi pazarlama fikirlerinin yarıştığı bizz@kampüs'e bu yıl 180 farklı üniversiteden 1.556 takım ve 3 bin 704 öğrenci başvurdu.

Yarışmada birinciliğe Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri Ekin Ömür ve Nagihan Aslanhan'ın oluşturduğu "Cookie Monsters" takımının projesi seçilirken, ikincilik ödülüne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümleri öğrencileri Melisa Şimşek, Melih Çalım ve Çağla Çalışkan'ın kurduğu "Genç Kafası" takımının projesi, üçüncülük ödülüne ise Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri Yağmur Deniz Aydın ve Suhan Sürmeli'nin "Süper Limonlar" takımının projesi layık görüldü.

İlk üçe girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlandığı yarışmada; birinci olan takım 20 bin TL, ikinci olan takım 15 bin TL ve üçüncü olan takım da 10 bin TL para ödülü kazandı.

“Takımlar Hanımeller markamız için çok değerli projeler geliştirdi”

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, yarışmaya ilişkin şunları söyledi: "Yarışmamızla Ülker'in en beğenilen ürünlerinin geleceğine, gençlerimizin gözünden bakıyoruz. Burada aldığımız geri bildirimlerle Ülker markalarının gençlerimizin zihninde nasıl konumlandığına dair, önemli ipuçları elde ediyoruz. Öğrencilerimiz geçmiş yıllarda Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo ve Halley markalarımız için yarışmıştı. Bu yıl takımlar Hanımeller markamız için çok değerli projeler geliştirdi. Pandemi koşullarına rağmen başvuru sayısındaki yüzde 29 artış, bizz@kampüs'ün öğrenciler için ne kadar önemli bir deneyim ortamı oluşturduğunun kanıtı oldu. Öğrencilerimizin bizz@kampüs'te edindikleri tecrübenin mesleki kariyerlerinde önemli bir basamak olduğuna inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum."