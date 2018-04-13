BKM ile Migros'larda cepten ödeme dönemi

13 Nisan 2018

Daha önce müşterilere Migros Jetkasa'larda cep telefonlarıyla ödeme kolaylığı sağlayan Migros ve BKM Express iş birliği bir adım ileri taşındı. Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan bu iş birliğiyle müşteriler, Türkiye çapında 81 ildeki tüm Migros, Mjet, 5M, Migros Toptan Mağazaları ve Macrocenter'larda, toplam 8 bin kasada BKM Express uygulamasıyla mobil ödeme yapabilecek.



"Perakende sektöründe ödeme deneyimini değiştirecek bir ilke imza atıyoruz"



Yeni projelerini değerlendiren BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi perakende sektöründe de etkisini gösteriyor, ödemeleri daha kolay hale getiriyor. BKM olarak biz de ödeme deneyimini, teknolojiyi doğru kullanarak basitleştirmek ve görünmez kılmak için çalışıyoruz. Dünyaya ilham verecek yenilikçi projeler üretiyoruz. Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express ve Migros iş birliğiyle de yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu proje, market alışverişinde ödeme alışkanlıklarını bambaşka bir noktaya taşıyacak. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini, Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express ile geliştirmeye ve kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.''



"Ödeme alışkanlıklarını değiştirecek bir ilk"

Migros Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı ise, “Migros olarak dijital ve mobil platformlarda dünya perakendesiyle eş zamanlı ve öncü uygulamaları hayata geçiriyoruz. Daha önce BKM Express ile Jetkasa'larda başlattığımız mobil ödeme çözümü sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıdık. Şimdi ise Türkiye'de market alışverişinde ödeme alışkanlıklarını değiştiren bir ilki hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, bu sistemle yanlarında nakit veya kart taşıma zorunluluğu olmadan, ödemelerini cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilme olanağı sağlıyoruz. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm Migros ve Macrocenter mağazalarımızda bulunan toplam 8 bin kasamızla, fiziksel ortamda bu kadar yaygın noktadan mobil ödeme imkânı sunan ilk ve tek perakendeciyiz” diye konuştu.