BLC Group, bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyor

Tekstil, tekstil boyası, gıda, geri dönüşüm ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren BLC Group, pandemi nedeniyle 2020’nin Mart ortasından itibaren 3 ay kapılarını kapamış ve çalışanlarının sağlığına öncelik vererek üretime ara vermişti. Böylece yılı 150 milyon TL ciro ile kapatan grup, 2,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Grup, Türkiye'ye kaymaya başlayan siparişlerin de etkisiyle 2021'i yüzde 50 büyüme ile tamamlamayı hedefliyor.

2021’e iddialı hedeflerle girdiklerini söyleyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Tekstilde 3 milyon euro’luk teknoloji yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Kapasite artışı ve otomasyon yatırımıyla Çabasan Tekstil’de aylık üretim kapasitemiz bin 200 tona ulaşacak. Çin ve Hindistan’dan alım yapmaktan vazgeçen büyük gruplar bize yönelmeye başladı. Bu talebin Türkiye’ye ve tekstilin kalbi Kahramanmaraş’a yönelmesiyle hem Kahramanmaraşlı ihracatçılar hem BLC Group önemli büyüme oranları yakalayacağız.” dedi.

Grup olarak bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini bildiren Balcıoğlu, “Büyük markalar dahil tüm faaliyetlerini Çin üzerinden gerçekleştiren ülkeler, virüs sebebiyle bize yöneldiler. Önceleri 2-3 firma ya da sadece İstanbul merkezli çalışan global markalar, bugün bizlerden de destek istiyor. İhracatta sipariş başı talep 2-3 tırken şimdi 10 tıra çıktı. Bu hem gurur verici hem yetkinliklerimizi ortaya koyabilmemiz için büyük fırsat.” şeklinde konuştu. Güvenilir kaynak arayan Avrupalıların tekstil ve demir-çelikte Türkiye pazarına yöneldiğini belirten Balcıoğlu, bu durumun Kahramanmaraş bölgesi ihracatına da yüzde 40-50’lik artışla katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeşil Mutabakat'a hazırlık çalışmaları sürüyor

Son yıllarda atık yönetimi ve geri dönüşüme dolayısıyla döngüsel ekonomiye önemli yatırım yaptıklarını anlatan Şahin Balcıoğlu, Yeşil Mutabakata hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktardı. Bunun, bu çok uzun zamandır üzerinden durdukları ve çok önem verdikleri bir konu olduğunu belirten Balcıoğlu, "Ürünlerimizi daha çevreci, daha ekolojik ve geri dönüşüme uygun yaklaşımla hazırlamanın yanı sıra doğal gaz çevrim santrali, temiz enerji kullanımı ve şirket araçlarının bu sisteme göre güncellemesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomiye dair Gaziantep Üniversitesi Teknokent ile bir anlaşma imzaladıklarını açıklayan Balcıoğlu, “Bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Geri dönüşüm alanındaki çalışma ve yatırımlarımızı katlayarak artıracağız. Bu uygumalar tüm işletmelerimizde hakim olacak.” ifadelerini kullandı.

BLC Group olarak portföylerinde yer alan ürünleri çevreci ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeye yıllar önce başladıklarına dikkat çeken Balcıoğlu, bu sayede dünya modasına yön veren markalar tarafından da uzun zamandır sipariş aldıklarını aktardı. Geri dönüştürülmüş elyaflardan ve atıklardan hazırladıkları koleksiyonlarının dünyaca ünlü markalar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Balcıoğlu, "Dünyaca ünlü bir moda markası ile geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptığımız ürün gamı üzerine görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’de yeşil yaprak sertifikasına sahip iki şirketten biriyiz. Geri dönüşüm koleksiyonumuz marka tarafından çok beğenildi ve kendileriyle yakın temastayız. Karbon ayak izini silen ciddi proseslere sahibiz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı ilke edindik.” dedi.

"Hedefimiz Irak pazarında liderlik"

Ürettikleri ürünlerin yüzde 80’inin doğrudan veya dolaylı olarak ihracata gittiğini bildiren Şahin Balcıoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’deki toplam tekstil pazarının yüzde 36’sı, dünyanın ise yüzde 3'ünü Kahramanmaraşlılar üretiyor. Kahramanmaraş ayrıca İstanbul Kapalıçarşı’dan sonra Türkiye’nin en çok altın işlenen şehri. Metal mutfak araç-gereçlerinde de büyük bir yere sahip olan Kahramanmaraş, Türkiye’deki her üç tencereden ikisini üretiyor. Bu sektörde pazarın yüzde 76- 78’sine sahibiz ve üretimin yüzde 65’ini Kahramanmaraş olarak biz yapıyoruz. Bölgeden 128 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Irak pazarında liderlik.”

"Kalitemiz artarken kapasitemiz de arttı"

Tam otomasyon hedefine ulaşma kapsamında yürüttükleri dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi veren BLC Group Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Balcıoğlu ise, şöyle konuştu: “Dijitalleşme ile öncelikli hedefimiz Endüstri 4.0 yöntemleriyle birlikte sıfır hataya dolayısıyla verimliliğe ulaşmaktı. Şu aşamada bu hedefimizi başardık. Sıfır hataya ulaşmak demek üretim kapasitemizin de artması anlamına geliyor. Önemli bir zaman kazanımı edindik. Kalitemiz artarken kapasitemiz de arttı. Hem teknoloji hem geri dönüşüm alanında ilklere imza atarak, tüm sektöre öncülük etmek istiyoruz. Sadece üretim değil satın alma ve tedarik süreçlerinde de dijitalleşmeye başladık. Bu alandaki çalışmalar bize oldukça iyi geri dönüşler sağladı. Hedefimiz Avrupalı müşterinin tamamını kazanmak. Versace, Cavalli, Moschino, Strauss, Alpha İndustries gibi dünya devi markalarla çalışırken hata yapma lüksünüz olmuyor.”