BLC Group, yapay zeka üretim modeliyle verimliliği 3’e katladı

Türkiye’de tekstil sektörünün Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkan markalarından BLC Group, üretiminin yüzde 85’ini doğrudan veya dolaylı olarak ihraç ediyor. Grubun bu başarısının ardında ise teknolojiye, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlar var.

BLC Group son olarak iki global tedarikçisiyle birlikte geliştirdiği yapay zeka temelli otomasyon sistemiyle iş planlamalarını ve müşteri memnuniyetini optimize etmeye başladı. Böylece BLC Group, enerji verimliliğini üç katına çıkardı.

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, iki global şirketle birlikte geliştirdikleri yapay zeka tabanlı teknolojileri sayesinde üretim tesisinde oluşturulan iş emirlerini en yüksek verimlilikle tamamlayabildiklerini söyledi.

Sistemin ürün kalitesinde de müşteri bazlı kişiselleştirmeler yapmaya imkan verdiğini açıklayan Balcıoğlu, “Her bir müşterimizin özel olarak dikkat ettiği konulardaki performansımızı daha da mükemmelleştirmeyi amaçladık. Yapay zeka temelli yeni sistemimiz aynı zamanda üretim miktarlarında artış sağlayarak birim maliyetlerimizi düşürmemize de önemli katkı sağladı, şirketimize rekabet gücü kattı. Enerji tasarrufu konusunda geliştirdiğimiz verimli yakma sistemlerimizle, kullandığımız enerji kaynaklarının verimliliğini yüzde 200’den fazla yani 3 kat artırarak, hem çevreye zararımızı azalttık hem doğal kaynakları koruma yolunda önemli adımlar attık.” şeklinde konuştu.

Hedefte susuz boyama var

BLC Group olarak teknoloji ve yapay zeka temelli üretim sistemlerine yatırım yapmaya ve daha rekabetçi ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Balcıoğlu, “Ar-Ge ekibimiz, sürekli iyileştirme ve üretim süreçlerinde yenilikçi çözümler için çalışmalarını sürdürüyor. Uygulanan yapay zeka üretim modülü ise bu alanda öncü sistemlerden birisi. Gelecek dönemde ise susuz boyama, daha az enerji ve kimyasal madde kullanılan üretim süreçlerine ulaşma gündemimizde olacak.” dedi.