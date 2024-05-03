Blokzinciri ve Web3 ekosistemini İstanbul’da buluşturacak etkinlik için geri sayım başladı

Kripto para ve blokzinciri adaptasyonu açısından bölgesinin lider ülkesi olan Türkiye, 2024 yazında küresel fintek arenasındaki itibarını güçlendiren bir etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Web3 ekosisteminin önde gelen isimleri, Türkiye’de geleneksel ve merkeziyetsiz finansın (DeFi) öncüleri, yenilenen programıyla 13-14 Ağustos'ta Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul Blockchain Week 2024'te buluşacak. Türkiye’de düzenlenen en büyük Web3 etkinliği olma yolunda ilerleyen IBW 2024 ile İstanbul, Avrasya’nın kripto merkezi konumunu pekiştirecek.

4 kişiden yaklaşık üçü beş yıl içinde kriptoya yatırımın artacağını düşünüyor

Binance Research tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir araştırma, Türkiye nüfusunun %40’ının kripto para birimlerine yatırım yaptığını gösterirken, dört kişiden yaklaşık üçü (%73), önümüzdeki beş yıl içinde daha fazla insanın kripto para birimlerine yatırım yapacağını düşünüyor. Bu veriler, Türkiye’de kripto para benimsemesinin geniş ölçekli olduğunu ortaya koyuyor. Web3 ajansı EAK Digital tarafından düzenlenen, 2022 ve 2023’te 8 bini aşkın katılımcıya ulaşan İstanbul Blockchain Week, İstanbul’un Dubai ve Londra gibi küresel finans merkezleri arasındaki stratejik konumunu vurgularken, Web3 devrimini şekillendiren yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

IBW 2024’ün yenilenen programıyla blokzinciri tutkunları ve profesyonellerinin yanı sıra kanaat önderlerini, geleneksel finanstan isimleri, influencerları bir araya getireceğine dikkat çeken İstanbul Blockchain Week Kurucusu Erhan Korhaliller, “Türkiye dinamik teknoloji ekosistemi, stratejik konumu ve dijital yeniliklere iştahlı genç nüfusuyla farklılaşıyor. Genişleyen oyun topluluğu, kripto para adaptasyonu ve yeni teknolojilere gösterilen proaktif ilgi, Türkiye’nin Web3’ü geniş ölçekte benimsemek için hazır olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar, gelişmekte olan teknoloji fırsatlarını keşfetmek isteyen küresel yatırımcılar için ülkemizi bir merkez olarak konumlandırıyor. IBW 2024, bu fırsatların açığa çıkmasını ve faydalı işbirliklerini destekleyecek” dedi.

Sıcak gündemler panel ve oturumlarla masaya yatırılacak

Web3 ekosistemi paydaşlarına görünürlük, stratejik ağ oluşturma ve bir arada olma fırsatları sunan İstanbul Blockchain Week'in ana etkinliği olan IstanBlock; yapay zeka, gerçek dünya varlıkları (RWA), merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları (DePIN), DeFi, regülasyonlar, oyun, Web3 kültürü ve risk sermayesi gibi sıcak gündemleri sunumlar, tartışmalar ve panellerle işleyecek. Etkinliğin açıklanan konuşmacıları arasında Animoca Brands’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, 1Inch CEO’su Sergej Kunz, Mastercard Başkan Yardımcısı Eren Özkan, Circle Ekosistem Direktörü Cem Arcan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Crypto Banter Kurucusu Ran Nuener, Farcana Kurucusu ve CEO’su Clement Chia gibi isimler yer alıyor. AI Zone, VC Village, Startup Pavillion, Creator Zone gibi özel deneyimler sunan alanlarla tasarlanan bu bölüm, tüm paydaşları bir araya getirecek.

Web3 projelerinin yarışacağı hackathona da ev sahipliği yapacak

İstanbul Blockchain Week 2024, dünya genelinden geliştiricileri yenilikçi Web3 projelerini hayata geçirme fırsatı sunan IstanHack hackathonuna da ev sahipliği yapacak. Web3’ün geleceğini belirleyecek fikir ve projeler için bir kuluçka merkezi vazifesi üstlenen IstanHack, yeteneklerini geliştirmek isteyen geliştiricileri, yeniliklerini öne çıkarmak isteyen Web3 projelerini yapıcı bir rekabetle karşı karşıya getirecek. IBW 2024 katılımcıları, blokzinciriyle gerçek dünya problemlerine çözüm geliştirme imkanı bulurken, sektörün üst düzey yetenekleriyle etkileşeme girme, atölyelerle yeteneklerini ileri taşıma ve bir sonraki fırsatlarını keşfetme şansı yakalayacak.

IBW 2024’ün üç temel yapı taşından biri olarak konumlanan W3E Gaming sahnesi ise W3E Ekip Lideri Damian Bartlett liderliğinde, Web3 ve oyun ekosisteminin kesişimindekileri deneyimleme olanağı sağlayacak. Türkiye’de dijital inovasyonun gücüne inandıklarını dile getiren Damian Bartlett, “Oyun ve blokzincirinin böyle dinamik bir ortamda buluştuğunda ne olacağını tüm dünyaya göstermek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

“Web3’ün sahne ışıkları bir kez daha İstanbul’un üzerinde olacak”

İşbirliğini ve inovasyonu teşvik eden bir etkinlik olan IBW 2024 için geri sayımın başladığını hatırlatan Istanbul Blockchain Week Kurucusu Erhan Korhaliller, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Web3'ün küresel sahne ışığı bir kez daha İstanbul’un üzerinde olacak. Bugüne dek 180’den fazla yerli ve yabancı konuşmacıya ev sahipliği yapan, binlerce kişiyi blokzinciri ve Web3’ün ortak amaçları paydasında buluşturan IBW 2024, Türkiye’nin Web3 ve merkeziyetsiz finans konusundaki potansiyelini ortaya koyması açısından oldukça önemli. Her ayrıntıyı düşünerek tasarladığımız ve 3-14 Ağustos’ta Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz bu etkinliği unutulmaz kılacağımıza söz veriyoruz.”