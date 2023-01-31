Şirket açıklamasına göre, Ford Otosan'ın otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek inovatif fikir ve teknolojilerden ilham alan girişimleri bulup büyütmek amacıyla 2019 yılında kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, yatırımlarıyla girişim ekosisteminde geleceğin ulaşım çözümlerini geliştiriyor.

Akıllı hareketlilik, elektrifikasyon, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri, Endüstri 4.0, otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odak alanlarında, tohum veya erken aşama seviyesinde olan, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapan Driventure, Ford Otosan odak alanlarında faaliyet gösteren ve gelecekte stratejik iş birliğine dönüşme potansiyeli taşıyan girişimleri değerlendirdi.

Desteklenen girişimler gelecek deneyimi sunuyor

Toplamda 10 farklı girişim arasından Bluedot, Deepenai ve Delivers.AI desteklenecek 3 girişim olarak açıklandı.

Elektrikli araç sürücüleri ile şarj istasyonlarını finansal teknolojilerle bir araya getiren akıllı mobilite çözümü platformu Bluedot, Driventure'dan ilk kez 2021 yılında aldığı yatırıma ek olarak 2022'de de yatırım aldı. Sürücüler bu platform sayesinde araçlarını şarj ettikleri süre boyunca yakınlarındaki restoran, kafe, spor merkezleri gibi pek çok olanaktan Bluedot kullanıcılarına özel indirimlerle faydalanabiliyor.

Elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünyada bir ilke imza atarak Amerika'da elektrikli araba kullanıcılarına özel Bluedot Debit Card'i hayata geçiren platform bu sayede harcamaları yönetme, kolay ödeme fırsatını sunuyor. 2023'te hizmetlerini filoları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefleyen Bluedot, Ford Otosan'ın elektrikli araç müşterileri için akıllı bir mobilite çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.

Yatırım yapılan Deepenai girişimi ise otonom araçlar için bilgisayar görüsü eğitimini hızlandırmaya yönelik çok sensörlü veri etiketleme araç ve hizmetlerinin yanı sıra Ford Otosan tarafından da aktif olarak kullanılan kalibrasyon araçlarını sunuyor.

Ford Otosan'ın 2022 yılında yatırım gerçekleştirdiği bir diğer firma, teslimat teknolojisi girişimi Delivers.AI oldu. Bu girişim, çevrim içi sipariş platformlarına, parsel şirketlerine, e-ticaret şirketlerine, restoran ve süpermarket zincirlerine otonom robotik teslimat ağı ile yeni nesil bir teslimat hizmeti sağlıyor.

Fizibilite ölçümleri için hazırlıklar sürüyor

Son tüketiciler sipariş platformları aracılığı ile posta, market ve gıda ürünlerini Delivers.AI otonom robotları ile teslim alıyor. Ford Otosan, Delivers.AI ile gelecekte müşterilerine son nokta teslimatı hizmeti sağlayarak multi-model ulaşım seçeneği sunmayı hedefliyor. Delivers.AI ile şu aşamada denemeler ve fizibilite ölçümleri için hazırlıklar sürüyor.

Ford Otosan Driventure ile stratejik rekabet avantajı yaratmayı, pazardan bilgi ve içgörü kazanmayı, aynı zamanda Ford Otosan'ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği desteklemeyi hedefliyor. Desteklenen girişimler Ford Otosan'ın köklü bir geçmişe dayanan AR-GE organizasyonundan güç alabiliyor, tecrübe ve mühendislik yetkinliklerinden yararlanabiliyor, ayrıca büyüme yolculuğunu hızlandırabiliyor.