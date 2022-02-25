BlueStacks, dünyanın ilk mobil oyun modlama platformunu duyurdu

Mobil cihazların işlem kapasitelerinin her geçen yıl güçlenmesi, mobil oyuncuların PC ve oyun konsolu gibi platformlardaki oyunların sunduğu olanakları mobilde de görmek istemesini beraberinde getirdi. App Annie verilerine göre 2021’de toplam 116 milyar dolar gelir elde eden mobil oyun sektöründe sayıları 2,7 milyara yaklaşan oyuncuların ortak taleplerinden biri de mobil oyun modifikasyonları oldu. Mobil oyuncuların beklentilerini değerlendiren bulut tabanlı Android oyun platformu BlueStacks’in Kurucusu ve CEO’su Rosen Sharma, şu ifadeleri kullandı: “2025’e kadar mobil oyuncuların çoğunluğunun modlu oyunlar oynayacağını öngörüyoruz. Bu tahminlere dayanarak, BlueStacks olarak dünyanın ilk mobil oyun modifikasyon platformunu duyurduk. Creator Studio ve Creator Hub adını verdiğimiz bu platformlarla mobil oyun modifikasyonunu küresel oyuncu topluluğuna erişilebilir kılıyoruz. Duyurduğumuz platformlar, mobil oyunculara sevdikleri oyunların sonsuz sürümlerini oluşturup paylaşabilecekleri bir ortam sunuyor.”

“Cocos, Unity ve Unreal Engine oyunlarını destekliyor”

Creator Studio ve Creator Hub’ın Cocos, Unity ve Unreal Engine oyun motorlarında geliştirilen mobil oyunların, oyuncular tarafından üç farklı seviyede kolay ve hızlı modifiye edilmesine olanak tanıdığını söyleyen Rosen Sharma, “Mobil bulut now.gg ve onun NFG platformu tarafından da desteklenen BlueStacks Creator Studio ve Creator Hub sayesinde oyuncular, kendilerini ifade etmenin yeni bir yolunu buluyor. Üç farklı seviyede yapılabilen modlamalar içinde temel modlama renklerle oynamayı içerirken, orta seviye kazanma ya da kaybetme sırasında görülen efektler gibi oyun içi olayları modifiye etmeyi kapsıyor. İleri seviyede modlama yapabilen kullanıcılar ise oyundaki avatarlarının kıyafetleri de dahil olmak üzere iki ve üç boyutlu dokuları kolayca değiştirip, bu modları tüm oyun topluluğuyla paylaşabiliyor.” dedi.

“Modlama, Android oyunların geleceğini şekillendirecek”

Bulut teknolojilerin mobil oyunların gelişimini hızlandırdığına ve oyun sektöründe trendin bulut akış platformlarına kaydığına dikkat çeken BlueStacks CEO’su Rosen Sharma, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Her oyuncunun sevdiği mobil oyuna bilgisayarından erişmesini kolaylaştırdığımız BlueStacks App Player ürünümüz, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 1 milyar indirmeyi geçmişti. Bulut gücüyle hızlandırdığımız ve tarayıcıya taşıdığımız BlueStacks X ile dünyanın ilk mobil oyun akış hizmetini de başlatmıştık. BlueStacks X’in yanı sıra mobil oyun geliştiriciliğini Web3 koşullarına ve sanal evrenlere hazırlayan NFG platformumuzla mobil oyun sektörünün geleceğine yön verme çabamız, Creative Studio ve Creative Hub platformlarımızla devam ediyor. Kod bilgisine ihtiyaç duymadan sevilen oyunları kişiselleştirmeye ve bu modları herkesle paylaşabilmeye imkan veren bu platform sayesinde oyuncular, sevdikleri diğer oyuncu ya da yayıncılar tarafından oluşturulmuş binlerce moda da erişebilecek. BlueStacks olarak popüler PC oyunlarından alışkın olunan modifikasyon gücünü mobil oyunlara taşıyan Creative Studio ve Creative Hub platformlarımızla oyuncuların bulut platformlarının sunduğu özgürlüğü kullanarak üretecekleri oyun modlarının Android oyun dünyasının geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...