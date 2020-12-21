BMC Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek

Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden BMC, Azerbaycan'a yeni otobüs ihracatı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısının ardından çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalardan biri de BMC ile Bakü Nakliyat Ajansı (Bakü Nakliyat Agitliği/BNA) arasında yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yeni otobüs anlaşması kapsamında BMC, 2021 yılında Bakü'ye toplamda 320 sıkıştırılmış doğal gazlı (Compressed Natural Gas-CNG) otobüs teslimatı gerçekleştirecek.

BNA heyeti anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından BMC İzmir Pınarbaşı Tesisleri’ne ziyarette bulundu. Heyet, BMC otobüslerini yerinde inceleyerek test etti. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BNA Başkanı Vusal Kerimli, ziyaret sırasında "Sağlıklı Gelecek ve Ebedi Kardeşlik" sloganıyla iki ülke kardeşliğine vurgu ve Karabağ Zaferi'nin anısına barış ve zaferin sembolü zeytin ağaçları dikti.