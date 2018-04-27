BMC, savunma sanayiinde dünyada ilk 3’e talip

27 Nisan 2018

BEYZA ÇOŞKUNTÜRK

Süper Teşvik’ten 4 ayrı projesi ile yararlanacak olan BMC, toplamda 1 milyar 887 milyon TL’lik yatırımla 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayıp, cari açığı da 2.8 milyar TL azaltacak. BMC, söz konusu yatırım projeleriyle, 2023 yılında savunma sanayinde dünyada ilk 3’ün içine girmeyi hedefliyor. 4 proje için süper teşviklerden yararlanan BMC, Altay Tankı’nın seri üretimiyle ilgili görüşülmesi planlanan şirketlerden biri olarak da belirlendi.

Proje kapsamındaki yatırımların Sakarya Karasu’da gerçekleşeceğini belirten BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, “Karasu’ya 2023’e kadar 685 milyon dolarlık yatırım yapacağız ve toplamda 10 bin çalışana ulaşacağız. Projelerimiz kapsamında 3 bin beyaz yaka mühendisimiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de mühendislerimiz istihdam edilecek. Karasu’daki alanı 4 ayrı proje için, 4’e böldük. Alman iştirakimiz olan Ryan Metal ile kuracağımız firma için 220 milyon dolar, motor üretimi için 120 milyon dolar, raylı sistemler için 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Ayrıca hafif ticari araç için de 170 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz”dedi.

İlk motor 2021’de pazarda

Test merkezi de dahil tüm yatırımlar toplandığında yatırım tutarının 685 milyon doları bulacağını vurgulayan Öztürk, “2014’ten bu yana biz Türkiye’nin neye ihtiyacı varsa yapmaya çalıştık. 2014 yılında BMC’nin yönetimine geldiğimizde savunma sanayinde tek bir aracımız vardı, bugün bu sayı 40’a yaklaştı. Otobüs grubunda tek bir araç vardı, şimdi 13’e yakın aracımız var ve devamı da gelecek. Süper teşvikten yararlanan projemizle raylı sistem araçları üretimine başlayarak bu sektöre de girmiş olacağız. 2023’e kadar bu projeleri tamamlamak istiyoruz. Sonrasında da ne yatırım gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz”diye konuştu.

Teşvik alan 4 projeden biri olan dizel motor ve şanzıman üretimi için 110 kişilik bir ekip kurduklarını belirten Öztürk, “Ekibimiz çalışmalarına başladı ve ihaleler aldı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli güçlerde dizel motor ve şanzıman üretecekler. 2021 yılında ilk motorlar çıkacak” dedi.

Savunma sanayinde Türkiye’de ilk 7’nin içine girdiklerini ifade eden Öztürk, “ 2023 yılında dünyada ilk 3’ün içine gireceğiz. Biz, bir şeyleri gerçekleştirmeden konuşmak istemiyoruz, icraatlarımızla konuşalım istiyoruz. Almanya’nın 130 yıllık firması Ryan Metal ile ortağız. Yüzde 10’luk kısmımızı da Malezya ekibi teşkil ediyor. Şimdi İsviçre ile görüşüyoruz. Bu senenin sonuna kadar orada bir fabrika kuracağız. Altay tankının seri üretimiyle ilgili sözleşme görüşmelerine başlayacağız” dedi.

İzmir’deki fabrika Endüstri 4.0’a uyumlu

Grubu 2014 yılında satın aldıklarında 8 mühendis ve 150 çalışan olduğunu aktaran Öztürk, “Şu anda 600 mühendis 2 bin 100 çalışanımız var. İzmir’deki fabrikamıza 150 milyon dolar yatırım yaptık. Fabrika 30 sene öncesinin teknolojisi ile çalışıyordu. Şu anda en son teknolojiyi kullanan, bir çok şeyi robotların yaptığı bir noktadayız. Tesisimizi Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirdik. Haziran’ın 15’inde bu kapsamdaki çalışmalarımız tam anlamıyla bitmiş olacak. 13 Haziran’da bir açılış yapmayı düşünüyoruz. O gün devreye girmiş olacak” ifadesini kullandı.

2014’ten beri her sene yüzde 110 büyüyerek ilerlediklerini ifade eden Öztürk, bu sene yüzde 230 büyüme hedeflediklerini dile getirerek, “ Mart sonu itibariyle hedeflerimizin üçte ikisini gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene cirosal anlamda 1 milyar doların üstüne çıkmayı düşünüyoruz. 2017’yi 300 milyon dolara yakın ciro ile kapattık. Geçen sene satışlarımızda ihracatın payı yüzde 20 idi. Bu sene bu rakam yüzde 40’ları bulacak” dedi.

“Teşvikler adı gibi süper”



Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin kamuoyunda bilinen ismi gibi süper olduğunu vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin bu tarz yatırımlara ve teşviklere ihtiyacı var. Daha çok firmaya bu tür teşvikler verilmeli. Türkiye’ye yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü bir çok noktada eksiğiz. Eksik olduğumuzun yerler var, bunların yerlileşmesi gerekiyor. Biz aldığımız teşvikleri karşıdaki firmaya da değerlendirtmeye çalışıyoruz. Türkiye’de daha fazlasına ihtiyaç var.”

"2023’ten sonra Avrupa’ya yöneleceğiz"



Geçen sene savunma sanayinde Türkmenistan ve Tunus’a Kirpi araçlarını gönderdiklerini aktaran Öztürk, “ Otobüs kısmımız da Romanya, Bulgaristan, Türkmenistan ve Kazakistan’a ihracat yaptık. Otobüs grubumuzda ihracatın payı yüzde 15 oldu. Türkiye otobüs pazarında yüzde 70 paya ulaştık. Kamyon grubumuz da üretime başlıyor. Sonbahar aylarında lansmanını yapacağız ve seri üretime gireceğiz. Yerli otomobil için de çalışmalar sürüyor. Şu anda 6-7 pazara hakimiz. Bunlar Tunus, Türkmenistan, Kazakistan, Katar, Romanya ve Bulgaristan” dedi. Yeni pazarlar olarak Güney Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’yu hedeflediklerini ifade eden Öztürk, bu pazarlara savunma sanayi, otobüs ve kamyon ihracatı yapacaklarını ve 2023’e kadar bu pazarlarda büyümeyi istediklerini söyledi. Öztürk, “BMC, daha önce 80 ülkede vardı. Bu hedefi tutturmak için çalışıyoruz. Bu 3 pazarın ardından toplamda 15 pazara hakim olmak istiyoruz. 2023’ten sonra Avrupa’ya yöneleceğiz” şeklinde konuştu.