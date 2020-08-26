BMC’de bir haftalık ‘korona’ tatili ilan edildi

26 Ağustos 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC’de zorunlu koronavirüs tatili ilan edildi. Fabrika yönetimi ve Türk Metal İş Sendikası İzmir Şubesi yaptıkları görüşme sonunda fabrikanın kritik noktaları haricinde üretimin bir hafta süreyle tatil edilmesini kararlaştırdı. Türk Metal İş Sendikası Şube Başkanı Mürsel Öcal, alınan kararda Kurban Bayramı dönüşü, pozitif vaka sayısındaki artışın göz önüne alındığını açıkladı. Öcal, bir haftalık zorunlu izne çıkarılan işçilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını dile getirdi.

Vaka sayısı 50’nin üzerinde

3 bin 500 kişinin istihdam edildiği BMC Pınarbaşı Fabrikası’nda koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısının ilk belirlemelere göre 50 olduğu, devam eden testlerin sonuçlanmasının ardından pozitif vaka sayısında olası artışlar yaşanabileceği belirtildi. İşçilerin salı günü mesai başlangıcı ile birlikte anlaşmalı özel hastane aracılığıyla tek tek teste tabi tutulduğu, hastanede yatan bir vaka olmadığı vurgulandı.

Kritik teslimatlar için planlama BMC yetkilileri de fabrikanın bir hafta süreyle tatil edildiğini doğruladı. Milli savunma kaynaklı kritik önemdeki siparişlerin teslimatı nedeniyle fabrikanın belli bölümünde 150 kadar işçinin işe devam etmesinin planlandığını belirten fabrika yetkilileri “Yıllık izin, askerlik ve bayram izinlerinin ardından vaka sayılarında tespit edilen artış neticesinde böyle bir karar alındı. Bir haftalık ara, önemli bir iş kaybına neden olmayacak. Kritik önemdeki üretimler devam edecek” görüşünü dile getirdi.