BMC’den Azerbaycan'a 170 otobüs daha

BMC, son yıllarda gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları sayesinde yeni nesil, yüksek teknolojili ve çevre dostu otobüsleriyle ihracatını artırmaya devam ediyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinde çok sayıda projeye imza atan BMC, kazandığı ihalelerle birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a 510 Procity 12 metre, 20 Procity 18 metre ve 35 Neocity 9 metre sıkıştırılmış doğal gazlı (Compressed Natural Gas-CNG) otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Son yapılan kabul işlemleriyle 170 Neocity 9 metre CNG’li otobüs teslimatı daha tamamlandı. Böylece BMC'nin Bakü’de hizmet veren otobüs sayısı 735'e yükseldi.