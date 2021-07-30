BMC'den Gürcistan'a yeni otobüs ihracatı

BMC’nin Gürcistan’a otobüs ihracatı yeni projelerle sürüyor. Tiflis Belediyesi tarafından yapılan otobüs ihalesini kazanan BMC, birinci fazda 126 Procity 12 metre CNG’li otobüsü teslimatı gerçekleştirdi.

Daha sonra taraflarca yapılan anlaşma kapsamında ikinci fazda gelişmiş filo takip sistemi ve diğer elektronik sistemler ile donatılan, çevre dostu 100 otobüs daha teslim edilerek Tiflis’te hizmet vermeye başladı.

Son olarak BMC tarafından farklı bir proje kapsamında 35 adet Neocity 8,5 metre dizel otobüsün teslimatı gerçekleştirildi.

Söz konusu teslimatlar kapsamında Gürcistan’da hizmet veren araç sayısı 2019'dan bu yana 261'e çıktı.