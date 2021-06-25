BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı

Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçların üreticisi BMC, araçların ihracatına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Geçen yıl Tunus Savunma Bakanlığı'yla 46 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç Sözleşmesi imzalayıp araçları teslim eden BMC, bu ülkeye ilave 41 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç ve 5 Kirpi Ambulans gönderecek.

Araçların sevkiyatı gelecek aylarda partiler halinde gerçekleştirilecek. Böylece BMC'nin son dönemde Tunus'ta kullanıma sunduğu araç sayısı 92'ye ulaşacak.

Söz konusu ülkeye yapılacak yeni teslimatlar, aynı zamanda BMC açısından bir ilki de barındırıyor. Kirpi 4x4'ün ambulans versiyonu da bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında bir kullanıcının envanterine girecek.

Yeni sözleşmeler kapsamındaki teslimatlar tamamlandığında Tunus Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç sayısı 233'e yükselecek. Tunus, Türkiye'den sonra en büyük Kirpi filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.