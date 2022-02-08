BMD ve Trendyol’dan e-ihracat hamlesi: 3 yılda 500 milyon dolar yatırım yapılacak

Trendyol ile Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk markalarını dünyaya açmak için çalışma başlattı. Yapılan işbirliği ile BMD üyesi 452 marka dünyanın farklı yerlerine online satış gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BMD Başkanı Sinan Öncel, Trendyol ile perakende sektörüne finansman, pazarlama ve eğitim desteği için başlattıkları iş birliğini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye’nin önde gelen 452 markasının BMD çatısı altında yer aldığını bildiren Öncel, şöyle devam etti: “Aralık 2021 itibarı ile 109 markamızın 140 ülkede 5 bin 703 mağazası ve 11 bini aşkın satış noktası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor. Trendyol ile başlattığımız yeni işbirliğini bu anlamda markalarımız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, kozmetik, küçük ev aletleri kategorileri başta olmak üzere 452 markamızın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine ve Trendyol’un operasyonunun bulunduğu tüm ülke pazarlarına erişim için etkili bir satış kanalı yaratacağımıza inanıyorum.”

E-ihracata 3 yılda 500 milyon dolar yatırım

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise “Trendyol olarak Türk ürünlerini ve Türk üreticilerini yurt dışıyla buluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. E-ihracat, ülkemize döviz girişini ve ihracatın katma değerini artıracak önemli bir fırsat. Yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanı, hem ihracat gelirlerini hem de ihracatçı sayısını artırmada büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bir adım daha öteye taşıdık. BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturacağız. E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız” dedi. Hali hazırda Avrupa'nın 27 ülkesinde müşteriler ile buluştuklarını ve ayrıca 50'den fazla global e-ticaret platformunda yer aldıklarını anlatan Çetin, 2023 yılı e-ihracat hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Çetin, “Hedefimiz 5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmak. Esnafımızı, KOBİ’lerimizi ve markalarımızı tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz.”