BM'nin yeni projesinin 'gönüllü destekçisi' oyuncu Merve Dizdar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Boyner Grup ortaklığında hayata geçirilecek proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik alanında eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olmayı hedefleyen projenin gönüllü destekçisi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Dizdar, bu desteğiyle, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunarak genç kadınlara ilham verecek.

Oyuncu, bu ay lansmanı yapılarak detayları açıklanacak projenin tanıtım filminde de rol aldı.