BMS Savunma Teknolojileri'ne İHA ihracatı için ödül!

BMS Savunma Teknolojileri AŞ (BMS Savunma), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üreticileri BAYKAR ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) arkasından 2024 yılı İnsansız Hava Araçları Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü ödülünü kazandı.

Sekiz saat havada kalıyor

Ödülü getiren İHA'lardan AYBARS-2, benzin motoruyla çalışan, 7-8 saat havada kalabilen, 100 kilometre yarıçap menzilde görev yapabilen sabit kanatlı hava aracı olarak geliştirildi.

ORHUN ve GÖKTUĞ, minimum 3 saat havada kalabilen, 50 kilometre yarıçap menzilinde görev icra eden elektrikli İHA'lar olarak kullanıcılara sunuluyor.

BORAN-2 ise 4 adet 81 milimetre havan mühimmatı taşıyabilen ve 7-8 kilometre mesafeye bırakabilen sınıfındaki en etkili saldırı dronlarından biri olarak görev yapıyor.

Yerlilik oranı yüzde 60

Yurtdışı Operasyonlar ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Çilingir, şirketin 2024'te Afrika'da 2, Asya'da 2 olmak üzere toplam 4 ülkeye teslimat gerçekleştirdikğini, Asya-Pasifik bölgesinde bir ülkeyle kamikaze dron satış sözleşmesi imzaladıklarını dile getirdi.

Çilingir, "Bu ihracatlar kapsamında yalnızca İHA teslimatları yapmadık, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına özel entegre sistemler oluşturarak yazılımı tamamen BMS'ye ait ve yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerinde olan İHA'larımızın etkinliğini arttırdık." dedi.

Gelirin yüzde 80'i ihracattan

Gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde ettiklerine dikkati çeken Çilingir, "Tamamen ihracat odaklı bir şirket konumundayız. Müşteriye özel tasarlanan ve özelleştirilebilir çözümler sunan bir İHA üreticisi olarak sektörde fark yaratıyoruz. Her bir müşterimize ihtiyaçlarına uygun konfigüre edilmiş sistemler önererek, müşteriye özel ürünlerle pazar çeşitliliğini artırıyoruz." dedi.

Yeni ülkeye teslimat

BMS Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Işık da 2025 yılında faaliyetlerinin ihracat odaklı olarak süreceğini söyledi. Sözleşme imzaladıkları 11'inci ülkeye teslimatı 2025'in ikinci çeyreğinde yapacaklarını bildiren Işık, bu yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti