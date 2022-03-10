BMW Grubu, kârını yüzde 223 oranında artırdı

BMW Grubu, yaptığı açıklama ile 2020'de 3 milyar 857 milyon euro olan net kârının, 2021’de yüzde 223,1'lik artışla 12 milyar 463 milyon euroya ulaştığını bildirdi.

Açıklamaya göre, gurubun kârı yeni araçların yüksek fiyatından ikinci el araç satışındaki artıştan olumlu etkilendi.

Söz konusu dönemde, grup gelirleri ise yüzde 12,4 artışla 111 milyar 239 milyon euroya çıktı.



Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 8,4 artırarak 2 milyon 521 bin 514'e yükseltmişti. Bunun yüzde 13'ü (328 bin 314) elektrikli otomobillerden oluşmuştu.

Öte yandan BMW, hisse başına 1,90 euro olan temettü ödemesini 5,80 euroya çıkaracağını da duyurdu.