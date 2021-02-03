BMW Motorrad’dan tüm zamanların en iyi ikinci satış rakamı

BMW Motorrad, bir yandan pazara sunduğu yeni modallerle ürün portöyünü genişletirken diğer yandan markanın büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor.

Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, BMW Motorrad, 2020 yılında dünya genelinde teslim ettiği 169 bin 272 adet motosiklet ve scooter ile tüm zamanların en iyi ikinci satış sonucunu elde etti.

BMW Motorrad, 2020 yılında pazara sunduğu 13 yeni modeli ile ürün portföyünü genişletirken, yeni BMW R 18'in yollara çıkması 2020 yılında BMW Motorrad’ın en dikkat çekici hamlelerinden biri oldu. Markanın R 5 ve R 32 modellerinin izlerini taşıyan Yeni BMW R 18, meraklıları tarafından oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

Avrupa'da istikrarlı satış grafiği

Geçen yıl Almanya’da 2019 yılına göre, bin 224 adet daha fazla motosikleti teslim eden BMW Motorrad, 27 bin 516 adetle 2020 yılını tamamladı ve marka için en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa’da ise satışlar 17 bin 539 adetle bir önceki yıla göre artış kaydetti.

Teslimatı gerçekleşen 11 bin 788 adet motosiklet ve scooter ile (2019 yılı 8.818 adet) BMW Motorrad, Çin'de yüzde 33,7’lik bir büyüme oranı elde etti. Brezilya'da da yine benzer şekilde olumlu yönde bir satış grafiği kaydedildi. Güney Amerika pazarı ise 10 bin 707 adet motosiklet (2019 yılı 10.064 adet) satışı ile yüzde 6,4 büyüme kaydederken BMW Motorrad’ın en büyük 7 pazarı arasına girmeyi başardı.

Boxer modellerin liderliği devam ediyor

Yaklaşık 80 bin adet satılan boxer modeller, BMW Motorrad'ın başarısının bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor. 1800 cc’lik yeni BMW R 18, 2020 yılında markanın satış grafiğini artıran en önemli modellerden biri olmayı başardı.

Tek silindirli BMW G 310 R ve BMW G 310 GS modelleri de yine 2020 yılında en çok talep gören modellerden oldu. Her iki model de bu başarıyı elde edebilmek için kapsamlı bir şekilde yenilenerek 2020 sonbaharında yollarla buluşmuştu. Dünya çapında 17 bin adetten fazla satış rakamı ile bu iki model 2020'deki genel başarıya katkıda bulundu.

BMW Motorrad, yeni BMW F 900 R ve F 900 XR modellerinin piyasaya sürülmesiyle hedeflerine ulaşmadı önemli bir adım attı. Satılan 14 bin 429 adet motosikletle BMW Motorrad, orta sınıf segmentindeki konumunu pekiştirdi. BMW F 750 GS, BMW F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure gibi diğer modellerle birlikte, 2 silindirli serinin toplam satışı 35 bin adedi aştı.