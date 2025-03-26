BMW ve Alibaba'dan yapay zeka alanında yeni işbirliği

BMW, Çin'de satılan araçlara yapay zeka entegrasyonu için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile çalışacağını açıkladı.

Xinhua'nın haberine göre, BMW'nin "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) adını verdiği yeni nesil akıllı araçlarda kullanılacak araç-içi Akıllı Kişisel Asistan da Alibaba'nın yapay zeka uygulamasıyla çalışacak. Söz konusu yeni nesil araçların, Çin'de 2026'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Apple, iPhone ve şimdi de BMW

Çin'de düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay veriyor. Alibaba, daha önce ABD'li teknoloji şirketi Apple ile, Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonu için anlaşmaya varmıştı.