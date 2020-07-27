BMW'den sürdürülebilirlik hedefleri
BMW araçlarının karbon emisyonlarının 2030'a dek büyük ölçüde azaltılacağını açıkladı.
BMW Group'tan yapılan açıklamada, firmanın araçlarının karbon emisyonlarının 2030 yılına dek önemli ölçüde azaltılacağı duyuruldu.
BMW açıkladığı sürdürülebilirlik kararları arasında karbon emisyonlarını üretimde yüzde 80, tedarik zincirinde yüzde 20 ve araç kullanımında yüzde 40 azaltmayı hedeflediğini duyurdu.
BMW CEO'su Oliver Zipse, "Bu yeni stratejik karar, yönetimden satışa kadar tüm bölümleri etkileyecek. Sürdürülebilirliği bir sonraki adıma taşıyoruz." dedi.
BMW ayrıca, 7, X1 ve 5 serilerinde tamamen elektrikli araçlar üreteceğini ve 2023 yılına kadar 25 ayrı elektrikli modeli piyasaya süreceğini açıkladı.