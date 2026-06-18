BMW'nin en büyük pazarı en büyük baş ağrısı haline geldi

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Alman otomobil üreticisi BMW, Çin pazarındaki yavaşlama ve yoğunlaşan rekabet nedeniyle 2026'ya ilişkin kâr ve nakit akışı beklentilerini düşürdü.

Çin'deki kayıplar ABD ve Avrupa'daki güçlü satışları gölgede bıraktı

Çin Binek Otomobil Birliği'nin pazar tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin hemen ardından gelen güncelleme, BMW'nin Asya'daki zayıf performansını daha görünür hale getirirken Çin'deki kayıplar ABD ve Avrupa'daki güçlü satışları gölgede bıraktı.

BMW yıl içindeki teslimatlarda da sınırlı düşüş öngörürken, otomotiv faaliyet marjı beklentisini de yüzde 4-6 aralığından yüzde 1-3'e indirdi. Şirket, vergi öncesi karda da önceki tahminlere kıyasla daha sert bir gerileme bekliyor.

Alman devi, otomotiv segmentinde serbest nakit akışının 2,5 milyar euroyu aşacağını öngörürken, temettü ve hisse geri alım planlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Fiyat savaşları ve sıkı rekabet Alman devini zorluyor

Çin pazarındaki baskının temelinde, yerli üreticilerin hızla artan rekabet gücü ve fiyat savaşları yer alıyor. BYD, Xiaomi ve NIO gibi markalar, daha düşük maliyetlerle benzer teknoloji seviyeleri sunarak Alman üreticilerin pazar payını zorlamaya başladı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de yaşanan bu değişim, özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi markalar üzerinde belirleyici etki yaratıyor.

Umutlar Neue Klasse'de

Şirket yönetimi, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak için maliyet yapısının ve operasyonel süreçlerin yeniden düzenleneceğini belirtirken, yeni nesil Neue Klasse model serisinin bu dönüşümde kritik rol oynaması bekleniyor.

BMW, tamamen elektrikli ve dijital odaklı yeni nesil araç platformu Neue Klasse ile otomotiv sektöründe devrimsel bir döneme hazırlanıyor. İlk modeller Macaristan fabrikasında üretim bandına çıkarken, elektrikli sedan modelinin seri üretimi Ağustos 2026'da başlayacak.

800V batarya ile araçlar 10 dakikalık şarjla 400 km menzil kazanırken, maksimum menzil 900 kilometreye kadar çıkıyor. Yapay zekalı kokpitte ise geleneksel göstergelerin yerine BMW Panoramic iDrive ekran teknolojisi ilk kez bu seride sunuluyor.