BMW'nin yeni 7 serisi üretimi Dingolfing’de başladı

BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip modeli, BMW Group'un Dingolfing fabrikasında içten yanmalı ve tam elektrik motorlu versiyonlarıyla üretilmeye başlandı. Otomobilin Plug-in Hybrid motorlu versiyonunun üretimine de kısa süre içinde başlayacak olan tesis, böylelikle üç farklı motorlu Yeni BMW 7 Serisi’ni aynı çatı altında üretiyor olacak.



BMW Group'un yeni üretim vizyonu paralelinde dönüşüm içinde olan Dingolfing fabrikası, yeni BMW 7 serisi üretimi için optimize edilmiş üretim bandı ve lojistik gereksinimler doğrultusunda BMW Group’a milyonlarca euro tasarruf sağlıyor.

BMW'nin elektrikli ürün gamındaki amiral gemisi olan iX, 2022'de yollarla buluşacak yeni BMW 7 serisi ve yeni BMW 7 serisinin tamamen elektrikli versiyonu i7, Dingolfing fabrikasının sahip olduğu lüks segment elektromobiliteyi simgeliyor.



2022'nin sonuna kadar Dingolfing fabrikasında üretilen dört BMW'den birinin elektrikli olması hedeflenirken, tesisin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden oluşması hedefleniyor.

İlk etapta tamamen elektrikli olarak satışa sunulacak

Yeni BMW 7 serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak. WLTP normlarına göre 625 kilometreye varan menzil sunan bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten yeni BMW 7 serisi i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 dakikada ulaşabiliyor.



Yeni BMW 7 serisinin en güçlü motor seçeneklerinden biri olarak yeni BMW M760e xDrive öne çıkıyor. Plug-in Hybrid teknolojisine sahip bu model, 571 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 2023'ün başlangıcında birçok pazarda satışa sunulması planlanan Plug-in Hybrid motorlu yeni BMW 7 serisi, tamamen elektrikli model gibi eDrive teknolojisinin beşinci jenerasyonuna sahip. Bu teknoloji sayesinde otomobil sadece elektrikle 80 kilometre mesafe kat edebiliyor.



740d xDrive dizel motorlu versiyon ise Yeni BMW 7 Serisi'nin alternatif motorları arasında yer alıyor. Bu 300 beygir güç çıkışına sahip olan üniteli Yeni BMW 7 Serisi modelleri 2023 yılının ilkbaharında Avrupa pazarında yerini alması bekleniyor.



Yeni BMW 7 serisi, tamamen elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle aynı bant üzerinde üretiliyor. Ayrıca bu üretim bandı BMW iX, BMW 5 Serisi ve BMW 8 serisinin de üretiminin gerçekleştiği bant olarak öne çıkıyor.



İlk defa çift gövde rengiyle tercih edilebilen yeni BMW 7 serisinin özel boyası için seri üretimden elde edilen teknikler ve Dingolfing’te uzmanlaşmış boya uzmanları kullanılıyor.

Bataryalar ve elektrik motorları yanı başında üretiliyor

Tamamen elektrikli yeni BMW 7 serisi i7'nin elektrik motoru ve yüksek voltajlı bataryalarının üretimi yeni BMW iX, yeni BMW i4 ve BMW iX3 modellerinin de olduğu gibi bu tesise çok yakın bir konumda bulunan BMW Group e-Drive Üretimi Yetki Merkezi'nde gerçekleşiyor. İki üretim bandı olan merkezde yılda 500 bin adetten fazla elektrikli araç için parça üretiliyor.