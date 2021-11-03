BN Hotel Mersin’in Genel Müdürlüğüne Alp Atilla getirildi

Türkiye’nin en nitelikli Termal, Spa ve Wellness otellerinden biri olarak Mersin’de hizmete

açılan 5 yıldızlı BN Hotel Thermal & SPA’nın Genel Müdürlük görevine Alp Atilla getirildi.

Yeni görevine başlayan Atilla, amaçlarının BN Hotel Thermal & SPA’yı Türkiye ve Avrupa’nın en

tanınan otellerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Otelciliğe, üniversite yıllarında Büyük Ankara Oteli’nde resepsiyon görevlisi olarak başlayan,

sonrasında Ankara Hilton’da Satış Müdür Yardımcılığı, Satış Müdürü, Satış Direktörü ve son olarak

Sofya Hilton’da İş Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen Atilla, Hilton’un Bursa, Varna

Maldivler, İstanbul Şişli ve Ümraniye’deki otellerinde üst düzey görevlerde bulundu.

