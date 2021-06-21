BNI'dan 300 milyon TL’lik iş hacmi

“Ne ekersen onu biçersin”, “Yardım edersen yardım görürsün” felsefesiyle iş sahiplerini bir araya getirdiği ifade edilen Business Networking International'ın (BNI) Türkiye ayağında yaklaşık 300 milyon TL’lik iş hacmi yaratıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalırken, birçok sektör ve iş sahibi yeni pazarlar ve yeni müşteri kanalları bulma konusunda zorluk yaşadı. Bu dönemde BNI üyeleri ise, birbirlerinin iş projelerine ortak oldular, birlikte teklifler verdiler ve online toplantılar üzerinden hizmetlerine ihtiyaç duyan diğer iş sahiplerine ulaşma imkanı elde ettiler. İş sahipleri her dönemin farkında olarak sürekli yeni çözümler, yeni söylemler üreterek iş yapmalarına engel olan olumsuzlukları dayanışma içerisinde pozitif yöne çeviriyor ve başarı hikayeleriyle içinde bulundukları organizasyona referans oluyor." denildi.

“Başarı hikayeleri sonuç ürettiğimizin kanıtı”

BNI Türkiye Direktörü Ayşe Aslan yaptığı değerlendirmede, “Biz üyelerimizin hem kendi işlerini hem de diğerlerinin işlerini geliştirebilecekleri bir platform yarattık. Yüzlerce binlerce üyemiz BNI sayesinde işlerini hayal ettikleri seviyeye çekebildi. Dolayısıyla bizim üyelerimizin başarı hikayeleri, dayanışmanın, ortaklaşa hareket etmenin ve birbirinin arkasını kollamanın ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesidir. Bu başarı hikayeleri aslında organizasyonumuz için de bir referanstır. Sonuç ürettiğimizin bir kanıtıdır.” diye konuştu.