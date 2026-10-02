BNP Paribas finansal kiralamayı dijitalleştirdi

Hukuk büroları, gümrük firmaları ve trafik müşavirleri başta olmak üzere hizmet sağlayıcıların süreçlere ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme aktarmasına olanak sağlayan platform üzerinden işlemler tek noktadan takip edilebiliyor.

Platformla manuel veri girişlerinin ve e-posta trafiğinin azaltılması, bilgi ve belgelere erişimin kolaylaştırılması ve süreçlere daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Merkezi veri ve belge yapısı sayesinde süreçlerin standartlaştırılması ve operasyonel risklerin azaltılması amaçlanırken, hizmet sağlayıcıların performansı da sistem üzerinden ölçülebiliyor.

Alyar: İş ortaklarımızın dijital ekosistemine değer katmak istedik

BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, LeaseConnect’in şirketin operasyonel süreçlerinin yanı sıra iş ortaklarıyla yürütülen çalışmalarda da dijitalleşmeyi desteklemesi amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Alyar, “LeaseConnect ile sadece kendi operasyonel süreçlerimizi hızlandırmak ve iyileştirmenin ötesinde, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın dijital ekosistemine değer katan bir proje ortaya koymak istedik. Platformumuz tüm bilgi ve belge akışını ortak dijital ortama taşırken, süreçlerin daha şeffaf olmasını ve kolay takip edilmesini sağlıyor” dedi.