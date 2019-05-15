Bodrum'a 250 milyon dolarlık sağlık kompleksi geliyor

15 Mayıs 2019

İSTANBUL (DÜNYA) - Yaklaşık 2,5 yıl önce ortaklarından ayrılarak Ghassan Şakir’in yüzde 100 hissesine sahip olduğu İstanbul Cerrahi Hastanesi, küllerinden doğdu. CEO koltuğuna oturduğunda hastanenin durumunun çok kötü olduğunu kaydeden İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, hastaneyi bugün kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yeniden yarattıklarını söyledi. Özellikle yabancı hastaları hedefleyen Turhan, Bodrum’a en az 150 yataklı bir hastane yatırım yapacaklarını ifade etti.

Bodrum’da büyük bir kompleks yapmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyen Turhan, şunları anlattı: “Bu yatırım Türkiye’de tek olacak. Hastane kompleksi residence, otel, rehabilitasyon merkezi ve fizik tedavi merkezi olacak. Ayrıca burada bir kanser cerrahisi ve tedavileri enstitüsü kurmak istiyoruz. Hastalarımızın önemli bir kısmının yurtdışından gelmesini planlıyoruz. Devletimizin de bu yatırıma vergi avantajı gibi birtakım pozitif ayrıcalıklar sunmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu yatırımlar ile dünyadaki belirli potansiyelin üzerindeki insanları Türkiye’ye çekmek istiyoruz. Yatırımımızın bu yönüyle de Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.”

Yatırımın büyüklüğü konusunda rakam vermekten kaçınan Turhan, “Büyük bir hastane kompleksi hayalimiz var. Ben ve Ghassan Şakir bu konuda iştahlıyız. Şu an için en az 200-250 milyon dolarlık bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bu yatırıma duruma göre 500 milyon dolara da ulaşabilir. Ancak yer belli olmadan projede nelerin olacağı henüz tam olarak netleşmeden söylenecek her rakam afaki olacak” diye konuştu. Bütün prosedürleri hallettikten sonra 1,5 yılda inşaat sürecini bitirebileceklerini söyleyen Turhan, “İş yeter ki inşaat yapma safhasına gelsin, çok kısa sürede sonuçlandırırız. Ancak bürokrasinin çok olması arzu etmediğimiz bir durum” dedi.

3 yılda 60 milyon dolar yatırım yaptık

İki ay önce 15 milyon dolar borçlarını kapattıklarını ve hikayelerini anlatmanın zamanının geldiğini düşündüklerini ifade eden Turhan, “Özel hastanelerin yüzde 25-30 civarında hasta kaybı yaşadığı bu günlerde İstanbul Cerrahi Hastanesi, yatırımcısından tek bir kuruş almadan yoluna devam edecek pozisyona geldi” dedi.

Son 3 yılda hastaneye 60 milyon dolar yatırım yaptıklarını da söyleyen Turhan, bu zamana kadar yaptıklarını yatırım miktarının 90 milyon dolara ulaştığını ekledi. Uluslararası sağlık arenasına çıkabilmek için modernizasyon konusunda hiçbir yatırımdan kaçınmadıklarını belirten Turhan, “Bütün ekipmanlarımız modernize edildi. Eski hiçbir cihazımız kalmadı. Öncelikle yatak kapasitemizi arttırdık. 78 yataklı bir hastane için yaptığımız bu yatırım çok gelebilir ancak biz çok olarak değil şart olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Özel hastaneler zor durumda

İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Türkiye’de sektörün, özel hastanelerin zor durumda olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin ekonomik olarak zor durumda, bundan kaçılmıyor. Hastanelerde kendini döndüremiyor. Hastanelerde hasta sayısı azalıyor” dedi. Son yıllarda yabancı hasta sayısında da turist sayısı olduğu gibi düşüşler olduğunu ifade eden Turhan, dönüşlerin başladığını söyledi.