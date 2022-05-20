Bodrum’a en çok talep İngilizlerden

Mivara Luxury Resort & Spa Genel Müdürü Mete Üsküdarlı, yaz turizm sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle yabancı turist tarafında oluşan talebi değerlendirdi. Başta Turizm Bakanlığı ve çeşitli STK’ların girişimleri ile kapalı veya askıya alınan tüm fuar ve workshop’lar tekrar başlamasının sevindirici olduğunu söyleyen Üsküdarlı, “Sadece 2021 senesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 20’den fazla ülkede televizyon kanallarında ve 100’e yakın ülkede de dijital mecralarda Türkiye tanıtımı yaptı.” dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) sürdürdüğü çalışmalar neticesinde birçok pazardan ciddi geri dönüşler başladığını belirten Üsküdarlı, THY’nin yapmış olduğu anlaşma ve tanıtımlar neticesinde birçok ülkeden direkt uçuşların tekrar başladığını, Mayıs sonuna doğru hava trafiğinin iyice artacağını kaydetti.

Yabancı turist ilgisinde yüzde 135 artış yaşandı

Özellikle İngiltere başta olmak üzere birçok pazarda ciddi hareketlenme olduğuna dikkat çeken Üsküdarlı, yabancı turist ilgisinde yılın ilk 3 ayında 2021’ye göre yüzde 135 oranında bir artış gerçekleştiğini, haziranla birlikte beklenen tüm uçuşların başlayacağını bildirdi.

Bodrum genelinde İngilizlerin ilk sırada yer aldığını söyleyen Üsküdarlı, İngiltere’yi sırasıyla Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’nun takip ettiğini aktardı. Haziran ayıyla birlikte diğer ülkelerden de hareketlenme beklediklerini kaydeden Üsküdarlı, “Son iki senedir pandemi sebebi ile kapalı olan tüm ülkelerden gelişlerin başlayacağını görüyoruz.” diye konuştu.

Ruslar İstanbul aktarmalı geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların etkilerinin başta Antalya olmak üzere Bodrum’da da hissedildiğini anlatan Mete Üsküdarlı, şunları kaydetti: “Özellikle kış döneminde yapılan rezervasyonların çoğu iptal oldu. Ancak yüksek sezon diye tabir ettiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarına yoğun rezervasyon akışı başladı. Her sene olduğu gibi yine değişik bir turizm sezonu yaşayacağımız aşikar. Şu andaki ana sorun Moskova-Bodrum direkt uçuşların tam anlamıyla başlamamış olmasıdır. Az da olsa İstanbul aktarmalı Rus misafirlerin geldiğini görüyoruz. Ancak Bodrum’un dinamikleri gereği sezonun tam anlamıyla başlaması yine Haziran ayını bulacak.”

2022 turizm hedeflerinden de bahseden Mete Üsküdarlı, “Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren geçen süre zarfında beklentilerimizde çok fazla büyük bir değişiklik olmadı. Ancak global anlamda devam eden ekonomik kriz, enflasyon, dövizdeki dalgalanma ve maliyet artışları önümüzde en büyük sorun olarak duruyor. Yabancı pazarlardaki hareketliliğin artarak devam etmesi ile iç pazardaki gelir kaybı telafi edilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bir aksilik olmadığı sürece çok iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

“Maliyetlerimiz yüze 60-300 oranında arttı”

Maliyetlerdeki artışı iki başlık halinde değerlendiren Mete Üsküdarlı, “Olumlu yanını ele alırsak, ülkemiz tüm yabancı pazarlar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. En büyük rakiplerimiz arasında yer alan Yunanistan, İspanya ve İtalya başta olmak üzere Akdeniz bölgesindeki konumlanmamız, bizi lider konuma taşıyacağını düşünüyorum. Ulaşılabilirlik ve lüks hizmeti ucuza alma gibi farklılıklarımız olacak. Olumsuz yanlarına gelince, çeşitli kalemlerde maliyetlerimiz geçen seneye oranla yüzde 60 ila 300 arasında değişen artışlar gösterdi. Dövizin bugün bile kırılgan bir şekilde seyrediyor olmasından dolayı her 10-15 günde A’dan Z’ye tüm kalemlere zam gelmektedir. Hal böyle olunca oluşabilecek tüm turizm taleplerini en iyi şekilde karşılayabiliyor ve rakip ülkelere kaçırmıyor olmalıyız.” şeklinde konuştu.