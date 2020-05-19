Bodur'dan miras: Tükenmeyen cesaret

19 Mayıs 2020

DÜNYA/İSTANBUL

KALE Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, grubun kurucusu İbrahim Bodur’u anma vesilesiyle düzenlediği sohbet toplantısında, “COVID-19’la birlikte bütün alışık olduğumuz düzen bozuldu. Dünyada bir ekonomik çöküntü yaşanıyor. Sıkıntılı dönemden çıkış, sorumlu ve duyarlı liderlik gerektiriyor. Cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz” dedi. Zeynep Bodur Okyay, babası İbrahim Bodur’un iş ve hayat felsefesi üzerinde durduğu, soruları yanıtladığı sohbette şunları söyledi:

TÜKENMEYEN CESARET

İbrahim Bodur, toplumsal fayda sağlamak için çalışan, bir dava uğruna tükenmeyen cesaretiyle hayat boyu mücadele eden, yenilikçi bakış açısıyla yeniliğe ilham olan, ailesine, çalışanlarına ve topluma güven veren bir ömür yaşadı. Biz de bu mirasa sahip çıkıyor, bu zor günlerimizde değerlerini rehber olarak görüyoruz. Nitekim, COVID- 19 nedeniyle cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz.

KÖK YOKSA SÜRGÜN OLMAZ

İbrahim Bodur, herkesin gittiği yolu değil, farklı bir yolu tercih etti. Yerel kalkınmaya önem verdi. Güven kavramının ne kadar önemli olduğunu bize öğretti. Kökü olmayan geleceğe umutla bakamaz, sürgün de veremez. COVID-19’la birlikte merkezinde insanın olduğu bir dönüşüm süreci yaşamaya başladık. İbrahim Bodur’la aynı kuşaktan olan iş insanları ülkemizde birçok zorlukları gördü, yaşadı ve üstesinden geldi. Pandemi, onların yaşadığından daha farklı bir kriz dönemi. Bu dönemde mücadele, önemli yetkinlik olarak öne çıkacak.

KİMSE HAZIRLIKLI DEĞİLDİ

COVID-19’un yarattığı sürece bırakın şirketleri, koca koca devletler bile hazırlıklı değildi. Yaşadıklarımızı anlamaya çalışıyoruz. Bu sürecin ülkemize, şirketlerimize yaratabileceği fırsatlar olabilir mi, onları inceliyoruz. 2 yıl önce başlattığımız dönüşüm çalışmalarımız vardı, COVID-19’la birlikte bu çalışmalar ivme kazandı.

BİZ DE DURDUK VE BAŞLADIK

COVID-19 süreci faaliyet gösterdiğimiz yapı sektörü, havacılık ve savunma alanındaki üretimlerimizi etkiledi. Yapı tarafından 15 günlük üretim duraklamaları yaşadık. Şimdi yavaş yavaş üretime döndük. Uçak parçaları üretimimiz de bu süreçte yavaşlama yaşadı. Sadece siparişlerin üretimi üzerinde durduk. Üretim alanlarımızda sağlıkla ilgili önlemler alındı, “mesafeli çalışma” düzenine geçildi.

İbrahim Bodur

BİLGİ TOPLUMUNA ANİDEN IŞINLANDIK



Grubumuzda dijital dönüşüm çalışmaları 2 yıl önce başlamıştı. Örneğin, mağazaların deneyim merkezine dönüşeceği yeni düzene hazırlanıyorduk. COVID-19, bizi bilgi toplumuna ışınlamış oldu. Dijitalleşme hayatımıza “dan” diye girdi. Dünyada sanayide rağbet gören “dijital ikiz” çalışmalarımıza da hız verdik. Önümüzdeki ay devreye girecek.



F-35 İÇİN ELİMİZDEKİ SİPARİŞLERİ ÜRETİYORUZ



Biz ABD’yle anlaşmalar çerçevesinde F-35 için parça üretiyoruz. ABD’yle yaşanan sıkıntılarla birlikte mart ayından sonra yeni sipariş verilmeyeceği konuşuldu. Bize resmi bildirim gelmiş değil. Biz daha önce verilmiş siparişlerin üretimini sürdürüyoruz. Onlarda iptal söz konusu değil. Mevcut siparişlerin üretimi 2022 yılı başına kadar devam edecek. Dolayısıyla bu işimiz COVID-19 sürecinde durmadı. “Mesafeli çalışma” nedeniyle tempo yavaşladı, kapasite kullanımı düştü. Jet motorunun test aşaması tamamlanıyor. Teslimi için sona yaklaşıyoruz.



EKONOMİK BİLİM KURULU OLUŞMALI



Refahı artırıcı, kapsayıcı reforma şimdi daha çok ihtiyaç var. Belirsizliğin risk olarak karşımızda durduğu bir ortamda bunun sonrasına bakmak zor olsa da öze dönerek bu zorlukları aşabiliriz. Sosyolojik, üretim ve teknolojik dönüşüm haritası gerekiyor. Türkiye entegre olarak büyüyecek. Sanayiyi yeniden kurgulayacağız. Bunun için altyapı ve organizasyon olmalı. Ekonomik Bilim Kurulu oluşturularak bu konular üzerinde durulmalı.

İBRAHİM BODUR’A ANMA HAFTASI



KALE Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında “Hayata Değer, Zamana Umut Katan Bir Ömür” sloganı çerçevesinde online olarak bir dizi programla anılıyor. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan haftada İbrahim Bodur’un kişiliğiyle özdeşleşmiş ve dünden bugüne köprü kuran değerlerinden ‘öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven’ kavramları üzerinden oluşturulan üç internet semineri de gerçekleştirilecek. Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur’dan bize kalan en büyük miras onun sahip çıktığı değerler” dedi.