Boehringer Ingelheim Türkiye, Grand Stevie Ödülü'nü kazandı

26 Ağustos 2020

ANKARA

İş dünyasının en prestijli ödülleri arasında bulunan Stevie Ödülleri'nde Boehringer Ingelheim Türkiye, 50’nin üzerinde firmayı geride bırakarak Grand Stevie ödülünü aldı. Şirket büyük ödül yanında sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği iki proje ile 9 Stevie ödülünü de kazanarak Stevie Awards 2020’de büyük bir başarı kazandı.

Boehringer Ingelheim Türkiye’den yapılan açıklamada, dünya çapında organizasyonların ve profesyonellerin başarılarını ve olumlu katkılarının ödüllendirildiği Stevie Awards International Business Award 2020’de, büyük ödül Grand Stevie dahil 10 ödül kazandığı duyuruldu.

Şirketin, yapılan değerlendirmede, ödül alan 50’nin üzerinde firma arasından en yüksek puanı topladığı kaydedildi. Boehringer Ingelheim Türkiye; inme hastalarının en hızlı şekilde teşhis edilmesini ve doğru zamanda doğru merkeze gönderilmesini sağlamak için hayata geçirilen İnme 112 projesiyle 7 ödül, sağlık profesyonelleri ile etkileşimde dijital dönüşüme odaklanan Sağlık Profesyonelleriyle Etkileşiminde Dijital Dönüşüm projesiyle 2 ödül kazandı.

Büyük ödülün yanında, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 9 Stevie Ödülü alan Boehringer Ingelheim Türkiye, 25 Ağustos günü sanal olarak gerçekleştirilen gala etkinliğinde ödüllerini aldı. Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Evren Özlü yaptığı değerlendirmede, “Hastaların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için globaldeki en iyi uygulamaları ve yenilikçi medikal eğitimleri sunmaya, araştırma ve geliştirme yeteneklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Bu konuda attığımız öngörülü adımların böylesine önemli bir organizasyon tarafından ödüllendirilmesi bizim için gurur verici” dedi.