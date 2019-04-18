Boehringer Ingelheim Türkiye satışları yüzde 30 arttı

18 Nisan 2019

Mehmet KAYA

MAINZ-Almanya merkezli araştırmacı ilaç firmalarından Boehringer Ingelheim’in, 2018’i 17,5 milyar euro net satış geliriyle tamamladığı açıklandı. Şirket net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Bu arada Boehringer Ingelheim Türkiye satışları, yüzde 30 ile yüzde 25 büyüyen Türkiye pazarından daha yüksek oranlı arttı. 2018 Türkiye satışları insan ve hayvan sağlığında 76 milyon euroya ulaştı. Şirketin 2018 mali ve sağlık alanındaki çalışmalarının sonuçlarının açıklandığı yıllık basın toplantısı yapıldı. Toplantıda mali duruma yönelik bilgi veren CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schmelmer, bütün alanlarda yatırımların da devam ettiğini kaydetti. Şirketin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2.8 artışla 3.2. milyar euro AR-GE yatırımı gerçekleştirdiği vurgulandı.

Michael Schmelmer, 2018’in tesis yatırımları açısından da önemli olduğunu belirterek bütün yıllar içinde en fazla sabit yatırım tutarı olan 1.1 milyar euro sabit yatırım harcaması yapıldığını ayrıca 2018 içinde tamamlanan 5 ayrı tesis yatırımının faaliyete başladığını duyurdu.

Boehringer Ingelheim Yönetim Kurulu Başkanı Hubertus von Baumbach ise Sanofi şirketinin hayvan sağlığı bölümünün alınması sürecindeki varlık takasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Baumbach şirket olarak Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, “Avrupa bizim için çok önemli bir bölge. Şirket olarak ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa arzuluyoruz. Endüstrinin gelişmesini arzuluyoruz” dedi.

Şirket olarak 2019’da net satışlardaki yükselişin devamını beklediklerini belirten Hubertus von Baumbach “Boehringer Ingelheim olarak cari mali yıl için net satışta ufak bir büyümeve kıyaslanabilir oranda yoğun yatırım faaliyetlerinde de artış bekliyoruz. Gelecek 5 yılda sadece Avrupa’da 3 Milyar Euro’dan fazla yatırım planlıyoruz. Bunun ön koşulu ise Avrupa’daki üretim tesislerimizdeki genel rekabetçi şartların sağlanması olacak” dedi.

Boehringer Ingelheim’in kanserle daha etkin mücadele, metabolik ve bağışıklama sistemi hastalıklarla mücadele içi yeni araştırmaların devam ettiğini kaydeden Hubertu von Baumbach insan sağlığı alanında 90 AR-GE projesinin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada sağlığın har alanında yakın dönemde sayısallaşmanın etkisinin güçlenerek artacağı vurgulandı. Bu arada, şirketin biyoteknolojiye dayalı ilaç sektöründe fason üretimdeki liderliğini 2018’de de sürdürdüğü toplam net satışların yüzde 4’ünün bu alandan geldiği bildirildi.