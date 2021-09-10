Boehringer Ingelheim’de yeni atama

ANKARA (DÜNYA) - Almanya merkezli küresel insan ve hayvan sağlığı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim’de Türk yönetici Evren Özlü Orta Doğu, Afrika ve Türkiye (META) Bölgesi’nde Hayvan Sağlığı İş Birimi Başkanlığına atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, aynı zamanda META Bölgesi Yönetim Kurulunda da görev yapacak Evren Özlü’nün Dubai merkezli çalışacağı bildirildi.

Evren Özlü, daha önce Türkiye ve Sahra Altı Afrika (SSA) Genel Müdürü olarak çalışıyordu. Özlü 1 Ekim itibariyle yeni pozisyonunda çalışmaya başlayacak.

Almanya merkezli olarak 1885’ten bu yana faaliyette olan Boehringer Ingelheim 130’dan fazla ülkede faaliyet yürütüyor ve 52 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, insan, hayvan sağlığı-ilaçları ve biyofarmasötikler üzerine çalışıyor.