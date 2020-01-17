Boehringer Ingelheim’in yeni Sahraaltı Afrika bölgesini Evren Özlü yapılandıracak

17 Ocak 2020

Mehmet KAYA



BI’dan yapılan açıklamada, Sahraaltı Afrika Bölgesinin Kenya merkezli olarak çalışma modelinin yenilendiği belirtilerek, “Yeni çalışma modeline göre; 2020 yılından itibaren Satış, Pazarlama, Pazara Erişim ve Medikal İlişkiler birimlerini, Kenya’da yeni kurulacak bir merkezde konumlandırma kararı aldı” denildi.



Yeni yapılanma 1 Temmuz 2020’ye kadar tamamlanacak. Evren Özlü görevlendirme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahraaltı Afrika, sağlığa erişim anlamında önemi her geçen gün artan bir bölge. Bu nedenle META Bölgesi yönetimi; yerel sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermek ve paydaşlarımıza daha yakın olmak için Medikal, Pazara Erişim gibi tüm rolleri Kenya merkezli Sahraaltı Afrika Bölgesi’ne taşıma kararı aldı. Bu proje ile, META Bölgesi olarak uzun vadeli sürdürülebilir sağlığa erişimi hedefliyoruz. Bu nedenle Kenya’daki bu değişimin odaklı ve sağlam bir dönüşüm süreci içinde gerçekleşmesi ve dönüşümün kesintisiz olması için gereken tüm altyapıyı sağlayacağız” dedi.



Boehringer Ingelheim, Afrika’yı Türkiye’nin de dahil olduğu META (Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) bölgesi içinde yönetiyor. Almanya merkezli BI, dünyanın en büyük 20 araştırmacı ilaç üreticisi şirketinden biri durumunda.