Boeing 12 milyar dolar zarar açıkladı, lansman erteledi

ABD'li uçak üreticisi Boeing Co 2020'de 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü üçüncü kez ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.

COVID-19 krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing'in nakit akışını azaltıyor.

Öte yandan Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Boeing'in modifiye edilen 737 MAX uçağının Avrupa'da uçuşlara yeniden başlamasının güvenli olduğunu açıklayarak, 346 kişinin ölümüne neden olan iki jet kazasının ardından 22 aylık uçuş yasağını kaldırdı.

Kaynak: Matriks