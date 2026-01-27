Boeing krizi geride bırakıyor: Kârı beklentiyi aştı

Boeing, yıllardır süren krizlerin ardından toparlanma sürecinde önemli bir eşiği aştı. 2025’in dördüncü çeyreğinde satışlarını yıllık bazda yüzde 57 artırarak beklentilerin üzerine çıkardı.

Boeing CEO’su Kelly Ortberg, "2026 için iyimser olmak adına çok neden var" dedi.

Boeing’in dördüncü çeyrek geliri analistlerin yaklaşık 22,6 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde 23,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde net kâr 8,22 milyar dolar olurken, hisse başına düzeltilmiş kâr 9,92 dolar ile piyasa tahminlerini güçlü biçimde aştı.

Uçak teslimatı 2018'den beri en yüksek seviyede

Boeing’in performansında, uçak teslimatlarındaki toparlanma belirleyici oldu. Şirket, 2025 boyunca 600 uçak teslim ederek 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dördüncü çeyrekte 737 programında aylık üretim hızı 42 uçağa çıkarılırken, 787 programında üretimin ayda sekiz uçağa yükseltilmesi süreci başlatıldı. Uzun süredir beklenen 777X programında ise sertifikasyon uçuş testlerinin yeni bir aşamasına geçildi ve ilk teslimatın 2027’de yapılması hedefleniyor.

Boeing’in toplam sipariş birikimi, çeyrek sonunda rekor seviye olan 682 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 6.100’den fazla ticari uçağı kapsıyor. Şirket ayrıca 10 milyar dolarlık kredi limitine erişimini koruduğunu ve bu kaynağın henüz kullanılmadığını bildirdi.

CEO Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda ilerlemeye dikkat çekerken, "İlerleme beraberinde beklentileri de getiriyor. Müşterilerimiz ve paydaşlarımız bu yıl bizden daha fazlasını bekleyecek" dedi.