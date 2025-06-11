Boeing, mayısta 303 siparişle rekor kırdı

Boeing, Mayıs 2025’e ilişkin sipariş ve teslimat verilerini açıkladı.

Ay boyunca toplam 303 yeni sipariş alan şirket, üç iptale rağmen net sipariş sayısını 300 olarak açıkladı. Böylece Boeing'in sipariş birikimi 31 Mayıs itibarıyla 5 bin 943 adede yükseldi.

Mayıs ayında dikkat çeken en büyük anlaşma, Qatar Airways’in 130 adet 787 ve 30 adet 777X modeli olmak üzere toplam 160 uçaklık siparişi oldu. Anlaşmada ayrıca 50 uzun menzilli uçak için opsiyon hakkı yer aldı. Bu sipariş, Boeing tarihindeki en büyük geniş gövdeli jet anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Kanadalı WestJet ise ay içerisinde 7 adet 737 MAX siparişi verirken, 2 adet 737 siparişini iptal etti.

Boeing, Mayıs ayında 45 adet uçak teslimatı gerçekleştirerek bu alanda da istikrarını sürdürdü. Şirket, böylece art arda beşinci ayında da 40’tan fazla uçak teslim etmiş oldu.