Boeing, NASA ile sürdürülebilir uçuş test aracı sözleşmesi imzaladı

Sürdürülebilir Uçuş Test Aracı (SFD) programının bir parçası olarak gösterilen ve test edilen teknolojiler, geleceğin tasarımlarını şekillendirmenin yanı sıra aerodinamik ve yakıt verimliliğinde önemli ilerlemeleri beraberinde getirecek.

İtme sistemleri, materyaller ve sistemler mimarisinde beklenen ilerlemelerle birlikte ele alındığında, TTBW konfigürasyonundaki tek koridorlu uçak, günümüzün en verimli tek koridorlu uçaklarına kıyasla ve görevine bağlı olarak, yakıt tüketimini ve emisyonu yüzde 30’a kadar azaltabiliyor. SFD programı, sivil havacılık sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünü gerçekleştirmesine ve Beyaz Saray tarafından ABD Havacılık İklim Eylem Planı’nda ortaya konan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Yeni teknik problemlerin çözülmesine olanak sağlıyor"



Boeing Baş Mühendisi ve Mühendislik, Test ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Greg Hyslop, “SFP programı, sürdürülebilir geleceğe büyük katkıda bulunma potansiyeli taşıyor. Bu program, hem tam ölçekli bir deneysel uçağı tasarlama, üretme ve uçurmaya hem de ortaya çıkan yeni teknik problemlerin çözülmesine olanak sağlıyor” açıklamasında bulundu.



Daha geniş kanat açıklığı ve daha yüksek en-boy oranına sahip olup, kirişlerle desteklenen ultra ince kanatlar, günümüzün alçak kanat uçak konfigürasyonlarında bulunmayan kanat altı boşluğuyla gelişmiş itme sistemlerinin yerleştirilmesine imkân tanıyor. Boeing, bu test aracını geliştirmek için, önceki araçlardaki elementleri kullanacak ve bunları, tamamı yeni komponentlere entegre edecek.

725 milyon dolarlık fondan faydalanacak

NASA’nın SFD Uzay Yasası Anlaşması üzerinden oluşturduğu fonun büyüklüğü 425 milyon doları bulmaktadır. SDF programı, ayrıca, test uçağı programını şekillendirip gerekli kaynak ihtiyaçlarını sağlamak üzere Boeing ve sanayi ortakları tarafından sağlanacak 725 milyon dolarlık fondan faydalanacak. Ayrı olarak, Boeing’in sürdürülebilir havacılık araştırmalarının son aşamaları için yaptığı iç yatırımların tutarı toplamda 110 milyon dolara ulaştı.



TTBW uçak gövdesi konsepti, NASA, Boeing ve sanayi ortakları tarafından on yılı aşkın süredir desteklenen gelişimin sonucudur. Boeing, TTBW tasarımını geliştirmek amacıyla, aralarında Sesaltı Ultra Yeşil Uçak Araştırmaları programının da bulunduğu önceki NASA programlarında kapsamlı rüzgâr tüneli testleri ve dijital modelleme çalışmaları yürüttü. Erken dönem kavramsal çalışmalar ise NASA’nın Çevresel Sorumluluğa Sahip Havacılık programı altında başladı.