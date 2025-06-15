Boeing: Önümüzdeki 20 yılda 43 bin 600 yeni uçak gerekli olacak

Boeing, artan refah düzeyiyle birlikte önümüzdeki 20 yılda 43 bin 600 yeni yolcu uçağına ihtiyaç duyulacağını öngördü.

Şirketin tahminlerine göre, yükselen gelir seviyesi ve artan küresel hareketlilik, özellikle Çin ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde havayolu yolculuğuna olan talebi hızla artıracak. Bu bölgeler, filo büyümesi ve yeni uçak alımları açısından öncü konumda olacak.

Küresel filo 2044’e kadar iki katına çıkacak

Boeing, bu dönemde küresel ticari uçak filosunun 2044 yılına kadar 49 bin 600 uçağa ulaşarak iki katına çıkacağını öngörüyor. Bu beklenti, Avrupa merkezli rakibi Airbus’ın kısa süre önce açıkladığı pazar projeksiyonlarıyla da paralellik gösteriyor.

Boeing’e göre gelişmekte olan pazarların sektördeki ağırlığı hızla artacak. Bugün dünya genelindeki jet uçaklarının yaklaşık yüzde 40’ını işleten bu pazarlar, 2044 itibarıyla küresel filonun yarısından fazlasına sahip olacak.