Boeing, Spirit Aero'yu 4,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacak

Boeing, Spirit'in son bildirilen net borcu da dahil olmak üzere toplam işlem değerinin yaklaşık 8,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Şirket, Spirit adi hisse senedinin her bir hissesinin 0,18 ile 0,25 arasında bir değişim oranına eşit sayıda Boeing adi hisse senedi ile değiştirileceğini ve bunun da hisse başına yaklaşık 37,25 dolarlık bir öz sermaye değeri ile sonuçlanacağını ekledi.

Boeing, Boeing-Spirit birleşmesinin kapanmasıyla birlikte Airbus'ın Spirit'in Airbus için gerçekleştirdiği belirli ticari iş paketlerini satın alacağını söyledi.

Boeing ayrıca Spirit'in Belfast, Kuzey İrlanda, Prestwick, İskoçya ve Subang, Malezya'daki Airbus dışı operasyonları da dahil olmak üzere bazı operasyonlarını satmayı önerdiğini belirtti.

İşlemin 2025 yılının ortalarında tamamlanması bekleniyor.