Boeing'den kalite sorunlarını sonlandırmaya yönelik önemli adım
Boeing'in ürettiği 'Boeing 737 MAX 9' tipi yolcu uçağı, bu yıl ABD'de 5 Ocak'ta havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Olay sonrasında eleştiri oklarına hedef olan şirket, Merkezi Kansas'ta bulunan uçak parça üreticisi Spirit AeroSystems'i satın almak için 4,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.
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ABD'li uçak üreticisi Boeing, parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Boeing'den yapılan açıklamada, Spirit AeroSystems'in satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Toplam anlaşma değeri 8,3 milyar dolar
Anlaşmanın hisse başına 37,25 dolar değerle yaklaşık 4,7 milyar dolara sağlandığı bildirilen açıklamada, Spirit Spirit AeroSystems'ın net borcunu da içeren toplam anlaşma değerinin yaklaşık 8,3 milyar dolar olduğu kaydedildi.