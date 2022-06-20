Bolat: AnadoluJet ve Turkish Cargo'da büyüme için alternatifleri değerlendiriyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirdiklerini belirterek, AnadoluJet ve Turkish Cargo ile ilgili stratejiler üzerinde çalıştıklarını; yeni ortaklıklar ve halka arz gibi alternatifleri değerlendiklerini söyledi.

Reuters'a konuşan Bolat, önümüzdeki dönem yatırımlarını finanse etmek için uluslararası bono piyasasında aktif rol almak istediklerini de belirterek, eurobond ihracı dahil tüm alternatif finansman ürünlerine yönelebileceklerini söyledi.

İştirakleri AnadoluJet ve Turkish Cargo ile ilgili olarak THY'ye en çok katkı sağlayacak stratejiler üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalıştıklarını söyleyen Bolat, "Bu stratejiler kapsamında; kısmi bölünme, yeni ortaklıklar, halka arz gibi değişik alternatifleri değerlendiriyoruz" dedi.

Bolat, "AnadoluJet özelinde Türk Hava Yolları’nın büyümesini de destekleyecek bir LCC Stratejisi (düşük maliyetli havayolu) üzerinde çalışmalarımız devam etmekte... Ortaklığımız için en büyük fayda ve değeri oluşturacak modeli bulma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.