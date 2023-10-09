Bölgede yatırımcılar fabrika inşaatına başlıyor

Marmara bölgesinde sıkışan sanayinin başka bölgelere dağıtılması noktasında önemli bir bölge olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin (BASBAŞ) 2024 yılında faaliyete başlaması planlanıyor.

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler’in Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Yeri Hizmetleri Müdürü Zahid Tuncel ile bir araya geldiği toplantıda bölgenin son durumu ve yatırımcı potansiyeli masaya yatırıldı.

BASBAŞ’ta 3 yatırımcının hazır olduğunu söyleyen Dr. Güler, bunlardan ikisinin inşaatına bu ay başlayacağını ve üçüncüsünün de yakın zamanda başlama sözü verdiğini kaydetti. Gelecek yaz başında burada çok sayıda inşaat görüleceğini söyleyen Dr. Güler, “Şubattan itibaren 2 firma üretime geçecek ve 2024’ün ilk yarısında 150 kişi bu işletmelerde işe başlamış olacak. Yabancılara da bölgemizi tanıtıyoruz.

Çin özellikle elektrikli araçlar konusunda gelişmiş durumda ve biz de 10’a yakın Çinli yatırımcıyla görüşüyoruz. Bu firmaların yarısı yatırıma dönüşebilir. Çin, Avrupa ile rekabette geri kalmamak için Türkiye’yi üs haline getirebilir. Otomotiv yan sanayii açısından da Çin önemli bir noktada. Bu potansiyeli BASBAŞ’a çekebilmek için çabalıyoruz” dedi.

İhracat odaklı üretime fırsatlar

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Yeri Hizmetleri Müdürü Zahid Tuncel, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin, hinterlandında bulunan İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin ekonomilerine büyük fayda sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: “Marmara’da sıkışan sanayinin başka bölgelere dağıtılması noktasında Batı Anadolu Serbest Bölgesi öncelikli bir yatırım bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yabancı yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde özellikle Çinli firmaların ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. BASBAŞ’ın kısa zamanda bölgeye güçlü yatırımcılar kazandıracağına inanıyoruz.”

Dr. Faruk Güler de; lojistik, kalifiye insan gücü, sunulan teşvikler ve hizmetler bakımından ihracat odaklı üretim yapan firmalara benzersiz fırsatlar sunan BASBAŞ için gül bahçesi metaforunu kullanarak, “Burayı gül bahçesine benzetiyorum. Henüz açılmış gül yok ama güllerin ilk tomurcukları görünmeye başladı. Tomurcuklar nasıl ki bir gecede açar, gül haline gelirse burada yaptığımız çalışmalar da tomurcuk haline geldi ve çok yakında gülerin açışı gibi hızlı bir şekilde fabrikalar açılacak” dedi.

5G alt yapısına sahip ilk bölge

Dr. Faruk Güler, Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölgenin BASBAŞ olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bölgede sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsiyoruz. İzmir’de yenilenebilir enerji hem kullanım açısından hem de kümelenme noktasında öne çıkıyor. O açıdan yenilenebilir enerji firmalarına burada öncelik vereceğiz.

Burada tüm bölgeye hizmet verecek 500 kişilik mutfağımız kurulmuş durumda. Önümüzdeki 5-6 yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişiye yemek üretecek gıda üretim tesisinin inşaatına başlıyoruz. Ayrıca BASBAŞ’ın bünyesinde hizmet verecek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binası tamamlanmış durumda. TIR otoparkımız ise 136 TIR kapasiteli olacak. Ayrıca 400 bin metrekarelik yeşil alan ve spor merkezi bulunacak. Bankaların da yer alacağı bölgede çok büyük firmalarla ciddi ortaklıklar kurarak Teknoloji Merkezi’ni de hayata geçiriyoruz.