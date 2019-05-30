Bolt, TEKNOSAB’da yatırıma hazırlanıyor

30 Mayıs 2019

Cıvata, somun ve soğuk dövme parçaların yanı sıra tasarım, proje ve kalite odaklı çözümler sunan Bolt Bağlantı Elemanları, 2016 yılında yaptığı yatırımlarla gerek kabiliyet gerek kapasite gerekse teknolojik açıdan büyüme kaydetti.

Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, 2014-2016 yılları arasında sistemsel, bilgi işlem-yazılım-donanım, verimlilik, kalite ve proses odaklı yatırımlar yaparak, yeni bir büyüme trendinin alt yapısını hazırladıklarının altını çizdi.

Topuk yeni yatırım planlarıyla ilgili, “TEKNOSAB’da 30 dönümlük bir alanda en kısa zamanda yatırıma başlamayı planlıyoruz. Burada da Bolt’un yeni nesil büyüme hamlesini gerçekleştirecek, verimlilik, teknoloji ve Endüstri 4.0 tabanlı üretim planlıyoruz” dedi.

Özel tasarım ve tecrübe gerektiren parçaların üretimi konusunda uzmanlaştıklarını vurgulayan Sinan Topuk, üretiminin yüzde 70’ini özel tasarım parçaların oluşturduğunu söyledi.

Kalite odaklı

Ar-Ge ve ileri teknoloji kullanımına gösterdikleri hassasiyetle global çapta büyük organizatör firmaların tedarikçi ağına girdiklerini belirten Topuk, bugün Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren organizatör firmalara tasarım, proje ve kalite odaklı çözümler sunduklarını kaydetti.

Geçen yılın ilk yarısında iç pazardan kademeli olarak çekilerek ihracata ağırlık verdiklerini belirten Sinan Topuk, yılı ciro bakımından yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını aktardı. Topuk, bu yıl sonunda da yüzde 40 büyüyeceklerini dile getirdi.

2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 384’üncü Ar-Ge merkezi olarak onaylandıklarını hatırlatan Sinan Topuk, “TÜBİTAK ve KOSGEB ile yürüyen ve tamamlanmış projelerimiz var. Yeni çizimler ve tasarımlar Ar-Ge merkezinde üzerinde yoğunlukla çalışılan konular. Öte yandan gerek elektrikli gerekse hibrit araçlarda kullanılacak bağlantı elemanları alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklandık” açıklamasını yaptı.