Boltas, İtalya’daki yeni depo yatırımıyla büyümesini sürdürüyor

Geçen yılı, kurumsal dö­nüşüm ve yatırım yılı olarak değerlendirdik­lerinden söz eden Boltas Satış, Pazarlama & Müşteri Deneyimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Alper Eryılmaz, Türkiye ve Av­rupa’daki faaliyetlerini tek çatı altında toplamak için holding­leşme yolunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Geçen yı­lın ikinci yarısında İtalya’nın Trieste şehrindeki depolarını, 5 bin metrekarelik yeni bir depo yatırımıyla büyüterek faaliyete aldıklarını söyleyen Eryılmaz, “Türkiye’deki filomuzu, daha çevreci 100 adet yeni araçla güç­lendirdik, yurt dışında da İtalya plakalı çekici yatırımı yaptık” ifadelerini kullandı.

Trieste’de­ki deponun, Türkiye’nin ve Av­rupa’nın diğer noktalarına ak­tarma merkezi gibi çalıştığını anlatan Eryılmaz, parsiyel yük­lerin elleçleme ve konsolidasyo­nunu burada sağladıklarını, bu sayede hem müşterilerine mali­yet avantajı sağladıklarını hem de çok daha hızlı hizmet sunabil­diklerini dile getirdi.

“Depolama hacmimizi 50 bin metrekarenin üzerine çıkardık”

Boltas, intermodal, kara yolu, demir yolu, minivan, proje taşı­macılığı, hava yolu, deniz yolu ile yurt içi taşımacılık, depola­ma ve antrepo hizmetleri alan­larında hızlı, güvenli ve maliyet etkin lojistik çözümler üretiyor. Yeni yatırımlarıyla araç-ekip­man sayısını bin 500’ün, yıllık yükleme sayısını 50 binin, de­polama hacmini ise 50 bin met­rekarenin üzerine çıkardıkları bilgisini veren Alper Eryılmaz, “Türkiye’deki yaygın hizmet ve depolama ağımızla birlikte 5 ül­kede 10 ofis ve 8 depomuzla hiz­met sunuyoruz. Tehlikeli mad­de lojistiğinde, ADR yönetmeliği ve uluslararası standartlara uy­gun taşıma ve depolama hizmet­leri veriyoruz. Alanında uzman ve belgeli sürücülerimizle uçtan uca hizmet sağlıyoruz” dedi.

“23 kişilik iş, 2 robotumuz tarafından yapılıyor”

Ar-Ge departmanının, verimli­lik artırıcı proje ve uygulamaları sayesinde 20 yıldır kendi yazılım­larını kullandıklarını dile getiren Alper Eryılmaz, dijital dönüşüm­de de sektöre öncülük ettiklerini belirtti. İş süreçlerine katkı sağ­layan 2 robot çalıştırdıklarından söz eden Eryılmaz, “23 kişilik işi bu robotlarımıza devrettik. “Tek­rarlayan iş” niteliğindeki süreç­ler, büyük ölçüde robotlarımız ta­rafından yürütülüyor” şeklinde konuştu. Bunların yanı sıra yapay zekâ destekli uygulamalarla trafik verileri, hava durumu ve diğer de­ğişkenleri analiz ederek en verim­li rotayı oluşturduklarına dikkat çeken Eryılmaz, zaman ve yakıt­tan tasarruf ettiklerini kaydetti.

“Otomasyon ve robotik sistemlerleiş gücü maliyetini düşürüyoruz”

Alper Eryılmaz, “Bazı manuel işleri, otomasyon ve robotik sis­temlerle yürüterek iş gücü mali­yetlerini düşürüyoruz. Gerçek za­manlı takip sistemleri ile müşteri memnuniyetini artırıyoruz” ifa­delerini kullandı. Öte yandan sek­törün yaşadığı sorunlara değinen Eryılmaz, yetişmiş personel ek­sikliği, Türk TIR sürücülerinin Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı zorluklar, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, ula­şım altyapısındaki eksiklikler, sı­nır kapılarındaki yoğunluk, tran­sit geçiş belgesi eksikliği, bazı ül­kelerin sadece Türk TIR’larına uyguladığı kısıtlama ve ek ücret­ler gibi başlıkların başlıca sorun­ları oluşturduğunu aktardı.

“Avrupa’daki müşterilerimize 24 saatte yüklerini ulaştırmayı hedefliyoruz”

2025 yılı için en önemli hedeflerinin, müşterilerine sundukları hizmet kalitesini artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu söyleyen Alper Eryılmaz, “Başta İtalya, Almanya olmak üzere Avrupa’da hizmet verdiğimiz tüm hatlardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. İtalya’daki 5 bin metrekare depo ile Avrupa’daki müşterilere 24 saat gibi kısa bir sürede yüklerini ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Eryılmaz, “Bunun için güçlü depolama ve dağıtım altyapımız ile hazırız” dedi.