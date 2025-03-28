Boltas, İtalya’daki yeni depo yatırımıyla büyümesini sürdürüyor
İtalya’nın Trieste şehrindeki depolarını, 5 bin metrekarelik yeni bir depo yatırımıyla büyüttüklerini söyleyen Boltas Satış, Pazarlama & Müşteri Deneyimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Alper Eryılmaz, “Türkiye’deki filomuzu, daha çevreci 100 adet yeni araçla güçlendirdik, yurt dışında da İtalya plakalı çekici yatırımı yaptık” dedi.
Geçen yılı, kurumsal dönüşüm ve yatırım yılı olarak değerlendirdiklerinden söz eden Boltas Satış, Pazarlama & Müşteri Deneyimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Alper Eryılmaz, Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerini tek çatı altında toplamak için holdingleşme yolunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.
Geçen yılın ikinci yarısında İtalya’nın Trieste şehrindeki depolarını, 5 bin metrekarelik yeni bir depo yatırımıyla büyüterek faaliyete aldıklarını söyleyen Eryılmaz, “Türkiye’deki filomuzu, daha çevreci 100 adet yeni araçla güçlendirdik, yurt dışında da İtalya plakalı çekici yatırımı yaptık” ifadelerini kullandı.
Trieste’deki deponun, Türkiye’nin ve Avrupa’nın diğer noktalarına aktarma merkezi gibi çalıştığını anlatan Eryılmaz, parsiyel yüklerin elleçleme ve konsolidasyonunu burada sağladıklarını, bu sayede hem müşterilerine maliyet avantajı sağladıklarını hem de çok daha hızlı hizmet sunabildiklerini dile getirdi.
“Depolama hacmimizi 50 bin metrekarenin üzerine çıkardık”
Boltas, intermodal, kara yolu, demir yolu, minivan, proje taşımacılığı, hava yolu, deniz yolu ile yurt içi taşımacılık, depolama ve antrepo hizmetleri alanlarında hızlı, güvenli ve maliyet etkin lojistik çözümler üretiyor. Yeni yatırımlarıyla araç-ekipman sayısını bin 500’ün, yıllık yükleme sayısını 50 binin, depolama hacmini ise 50 bin metrekarenin üzerine çıkardıkları bilgisini veren Alper Eryılmaz, “Türkiye’deki yaygın hizmet ve depolama ağımızla birlikte 5 ülkede 10 ofis ve 8 depomuzla hizmet sunuyoruz. Tehlikeli madde lojistiğinde, ADR yönetmeliği ve uluslararası standartlara uygun taşıma ve depolama hizmetleri veriyoruz. Alanında uzman ve belgeli sürücülerimizle uçtan uca hizmet sağlıyoruz” dedi.
“23 kişilik iş, 2 robotumuz tarafından yapılıyor”
Ar-Ge departmanının, verimlilik artırıcı proje ve uygulamaları sayesinde 20 yıldır kendi yazılımlarını kullandıklarını dile getiren Alper Eryılmaz, dijital dönüşümde de sektöre öncülük ettiklerini belirtti. İş süreçlerine katkı sağlayan 2 robot çalıştırdıklarından söz eden Eryılmaz, “23 kişilik işi bu robotlarımıza devrettik. “Tekrarlayan iş” niteliğindeki süreçler, büyük ölçüde robotlarımız tarafından yürütülüyor” şeklinde konuştu. Bunların yanı sıra yapay zekâ destekli uygulamalarla trafik verileri, hava durumu ve diğer değişkenleri analiz ederek en verimli rotayı oluşturduklarına dikkat çeken Eryılmaz, zaman ve yakıttan tasarruf ettiklerini kaydetti.
“Otomasyon ve robotik sistemlerleiş gücü maliyetini düşürüyoruz”
Alper Eryılmaz, “Bazı manuel işleri, otomasyon ve robotik sistemlerle yürüterek iş gücü maliyetlerini düşürüyoruz. Gerçek zamanlı takip sistemleri ile müşteri memnuniyetini artırıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlara değinen Eryılmaz, yetişmiş personel eksikliği, Türk TIR sürücülerinin Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı zorluklar, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, ulaşım altyapısındaki eksiklikler, sınır kapılarındaki yoğunluk, transit geçiş belgesi eksikliği, bazı ülkelerin sadece Türk TIR’larına uyguladığı kısıtlama ve ek ücretler gibi başlıkların başlıca sorunları oluşturduğunu aktardı.
“Avrupa’daki müşterilerimize 24 saatte yüklerini ulaştırmayı hedefliyoruz”
2025 yılı için en önemli hedeflerinin, müşterilerine sundukları hizmet kalitesini artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu söyleyen Alper Eryılmaz, “Başta İtalya, Almanya olmak üzere Avrupa’da hizmet verdiğimiz tüm hatlardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. İtalya’daki 5 bin metrekare depo ile Avrupa’daki müşterilere 24 saat gibi kısa bir sürede yüklerini ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Eryılmaz, “Bunun için güçlü depolama ve dağıtım altyapımız ile hazırız” dedi.