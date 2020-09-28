Bomaksan, yeni fabrikasıyla kapasitesini 4 katına çıkaracak

28 Eylül 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Yeni fabrikalarının 12 bin metrekare kapalı 3 bin metrekare açık olmak üzere toplam 15 bin metrekare bir alana sahip olacağını kaydeden Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, “1986 yılında Konya’da kurulan firmamızda şu an 70 kişiyi istihdam ediyoruz. Fabrikamızda metal sac işlemeye yönelik her türlü ekipman bulunduğundan siyah sac olarak giren hammadde, makine olarak çıkıyor. Geçen yıl toplam bin ton sac işledik. Son beş yılda sadece makine, takım/tezgah, donanım ve ekipmana 500 bin Euro yatırım yaptık” dedi.

HVAC sektöründe tesisat mühendisliği alanında sistem tasarımından uygulamaya, satış sonrası servisten bakım hizmetlerine kadar tüm süreçlerde çözümler sunduklarını ileten Boysan, “Çeşitli endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine yönelik jet-pulse filtreler, santrifüj fanlar, siklonlar ve yağ buharı filtreleri üretiyoruz. Ayrıca gaz arıtımı alanında da hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmaları yapıyor

Türkiye’de endüstriyel toz toplama ve filtrasyon alanına odaklanan ve geniş ürün gamına sahip olan başka bir firmanın bulunmadığını ileten Boysan, endüstriyel toz toplama, duman emiş ve gaz arıtımı ile ilgili 15 çeşit ürünlerinin bulunduğunu söyledi. Bu ürünlerden 5’i standart ürünler olup, her birinin altında 6’şar model daha yer aldığının bilgisini veren Boysan, şöyle devam etti: “Diğer ürünlerimiz ise müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ürünlerden oluşuyor. Ayrıca BOA AIR markamızla geliştirdiğimiz temiz hava dolabı da piyasaya yeni sunduğumuz ürünler arasında bulunuyor. Yakın zamanda BOA ürün ailesini genişletmek ve alternatif sterilizasyon teknolojileri ile donatmak adına Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanı sıra toz toplama alanında TÜBİTAK desteği alan tek Ar-Ge projesini yine Bomaksan olarak biz gerçekleştirdik. Yaptığımız geliştirme sayesinde ürünlerimizin enerji tüketimini azaltarak önemli bir avantaj sağladık.”

Boysan, BOA AIR temizlik ürünleri dışında endüstriyel alanlar için geliştirdikleri 3 yeni ürünü de önümüzdeki aylarda piyasaya süreceklerini duyurdu.

Ciroda yüzde 50 büyüme hedefi

2019 yılının hedefl erinin üzerine çıktıkları bir yıl olduğunu aktaran Bora Boysan, ihracatlarını yüzde 400 oranında artırmanın yanı sıra Türk firmaların yurt dışındaki birçok projesinde de çözüm ortağı olarak yer aldıklarını iletti. Bugün halihazırda 19 ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Boysan, “Ciromuzun yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor. Bu payı önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 70’e çıkarmayı, 2020’yi ise ihracatta yüzde 200 oranında artışla kapamayı hedefl iyoruz. Firma olarak son 5 yıldan bu yana her yıl ortalama yüzde 50 büyüme oranına sahibiz. 2019 yılını 20 milyon TL ciro ile kapattık. Bu yılı da yüzde 50 ciro artışıyla kapamayı hedefl iyoruz. Yeni dönemde hedef pazarlarımız arasında Polonya, Türk Cumhuriyetler, Rusya, AB ve Kuzey Afrika ülkeleri bulunuyor” dedi.