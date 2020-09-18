Boni Global temas takip çözümü 'Safe Steps'i tanıttı

18 Eylül 2020

Çalışanlarının sağlığını ön planda tutan işletmelerin, Boni Global’in geliştirdiği temas takip çözümü Safe Steps ile üretimlerinin aksamamasını sağlayacağı belirtildi.

Teknolojideki gelişmeleri toplum yararına dönüştürmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulan Türk teknoloji firması Boni Global, firmaların iş yerlerinde COVID-19’la ilgili kural ve düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Boni Global, kurumları ve çalışanları, pandemi süreciyle birlikte geliştirdiği, sosyal mesafenin korunması konseptine dayalı çözümü Safe Steps ile COVID-19 virüsünden uzak tutmaya destek olacak.

Online basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Boni Global CEO’su Sarper Sılaoğlu, geliştirdikleri çözüm ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Safe Steps tamamıyla pandemi sebebiyle ortaya çıkmış bir ürün. Salgının başlangıcından itibaren ‘Acaba bu konuda bir çözüm geliştirerek toplum için bir yarar sağlayabilir miyiz?’ diye düşündük. Bir yönetim paneli üzerinden giyilebilir cihazla takibin güvenli sonuç vereceğini kararlaştırıp, yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırımla Safe Steps’i Türkiye’de ürettik. Sosyal mesafe uyarısı ile hem ürünü taşıyana hem de bulunduğu ortamın sağlığına destek olma amacı, Safe Steps’i kâr amaçlı ticari aplikasyonlardan ve ürünlerden ayırıyor. Ürünün bu özelliği hem markanın özünde yer alıyor hem de ona ayırıcı bir üstünlük sağlıyor. Türkiye gün geçtikçe üretim konusunda dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda. Artan ihracat rakamları da Türkiye’de üretim yapan firmaların büyümesine ve sayılarının artacağına işaret ediyor. Büyüyen üretim tesislerinde iş gücü ve bu iş gücünün sağlığı üretimin devamı için çok önemli. Safe Steps, çalışan sağlığına önem veren şirketlerin üretimlerinin aksamamasına yardımcı olacak bir ürün.”

Boni Global’in 'Safe Steps’le yola çıkış amacının toplum sağlığı için salgından koruyucu, bulaşmayı azaltıcı ve aynı zamanda cihazı kullanan insanlar aracılığıyla çevrelerini eğitici bir ürün geliştirmek olduğunu söyleyen CEO Sılaoğlu bunu yapabildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada Safe Steps'in madde madde şu özellikleri sıralandı:

• Safe Steps işletmelerin var olan ve gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık krizlerine ve bu krizlerin beraberinde getirdiği zorluklara karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyor.

• Safe Steps işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

• Sağlık sebebiyle şirketlerin üretimlerinin aksamamasına yardımcı oluyor.

• COVID-19 için tasarlanmış olsa bile Safe Steps giyilebilir cihazlarıyla iş yerinin güvenliği için de önemli bir uygulama.

• Toplanan veriler, yönetimin sosyal mesafe ihlallerini izlemesini ve çalışan sosyal ağlarını bulaşma riski açısından analiz ve raporlamasını sağlıyor.

• Çözümün yapay zekâ özelliği ile, virüsün yayılma olasılığını tahmin etmek kolaylaşıyor.

• İnternetten bağımsız çalışması Safe Steps’e büyük esneklik kazandırıyor.

Safe Steps nasıl çalışıyor?

• Safe Steps çözümünde her çalışana verilen gizli bir numara ile giyilebilir cihazlar atanır.

• Kullanıcı iş yerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinde, giyilebilir cihaz ses veya titreşimle uyarı verip sosyal mesafenin korunmasını sağlar.

• Kullanıcılar telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden “Sosyal Mesafe Durumlarını” takip edebilir.

• İşverenler onlara sunulan raporlama paneli üzerinden yakın temasları izleyebilir.